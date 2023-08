1.600 pessoas morreram na Alemanha devido ao calor

Share this with email

Na Alemanha, os verões amenos começam a tornar-se coisa do passado, com os campos a secar e as temperaturas sempre acima dos 30 graus.

O grande problema é que o país não está preparado para o calor: apenas cerca de um em cada dez alemães possui ar-condicionado - em comparação com quase 90% das residências nos EUA. Além disso, quase um terço da população tem mais de 60 anos, o que a coloca em maior risco de problemas relacionados com o calor.

E os números já revelam esse impacto. Cerca de 1.600 pessoas morreram este ano como resultado do calor e, em 2022, a Alemanha registrou o terceiro maior número de mortes relacionadas com as altas temperaturas na Europa, depois da Itália e da Espanha.

Multa por regar o jardim

Muitas regiões lutam para garantir água suficiente para atender às necessidades domésticas, industriais e agrícolas.

Na cidade de Hanover, por exemplo, os residentes que regam os seus quintais em dias quentes neste verão podem ser multados em 50 mil euros, medida implementada para incentivar a poupança e água.



Embora o calor extremo tenha diminuído um pouco no início de agosto, espera-se que as regiões da Alemanha fiquem mais quentes novamente nos próximos dias.

Futuro preocupante

Os cientistas estimam ainda que a situação venha a piorar. Em meados deste século, projeta-se que o clima de Frankfurt seja semelhante ao atual de Toulouse. No final do século, Berlim vai parecer a Itália central.

Parte do problema é que as cidades alemãs não foram projetadas para o calor. As praças centrais costumam ser de cimento, aglomerados de edifícios envidraçados – como os do distrito bancário de Frankfurt – são construídos muito próximos uns dos outros e poucos centros urbanos priorizam o plantio de árvores.



O Governo está agora a tentar evitar o pior. No mês passado, o Executivo aprovou uma lei para tornar as infraestruturas da cidade mais resilientes, não só para as baixas temperaturas de inverno, mas para as vagas de calor acentuadas no verão.



“O problema com as mudanças climáticas é que a política é muito reativa e só responde a eventos extremos”, disse Claudia Kemfert, chefe de energia, transporte e meio ambiente do DIW Berlin. “A adaptação às mudanças climáticas não é considerada numa escala ampla e dificilmente desempenha o papel principal no planeamento urbano.”

Há duas semanas, o Ministério da Saúde anunciou o primeiro plano de proteção contra o calor do país inspirando-se em França, onde um sistema de alerta de calor está em vigor desde que uma forte onda de calor matou mais de 15.000 pessoas, em agosto de 2003. Esse sistema aumenta todos os anos entre junho e meados de setembro e levou a uma redução nas mortes.

Tanto Frankfurt quanto Berlim já introduziram subsídios para projetos sustentáveis, como jardins em telhados e fachadas verdes.