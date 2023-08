Vindimas deverão começar mais cedo e a chuva é bem-vinda

Quem o diz é o chefe do departamento de viticultura do Institut viti-vinicole de Remich, Serge Fischer.

As condições meteorológicas recentes, nomeadamente os dias secos e quentes que se fizeram sentir nas últimas semanas, deverão antecipar a colheita das uvas, segundo disse Serge Fischer, chefe do departamento de viticultura do Institut viti-vinicole de Remich, ao L'Essentiel.

"Neste momento, a vegetação está duas semanas adiantada, e as uvas vão amadurecer mais cedo", assinala, acrescentando que, a qualidade das vinhas nas encostas da Moselle poderia ser ainda melhor com três semanas de chuva. "A precipitação é bem-vinda agora", reitera.

Se isso se verificar, argumenta, não haverá nenhum problema, uma vez que "o solo está seco" e "as uvas precisam de água para crescer bem e inchar." Para já, prevê-se que as vindimas comecem a 11 de setembro.