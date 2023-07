Viagens aéreas já somam quase mil queixas no Luxemburgo este ano

Share this with email

O National Enforcement Body (NEB), órgão luxemburguês responsável pelos direitos dos passageiros em viagem, registou 998 queixas relacionadas com viagens aéreas de janeiro a junho deste ano.

Os números foram apresentados esta segunda-feira em conferência de imprensa e mostram um aumento das reclamações face aos três últimos anos, afetados pela pandemia de covid-19 e pelas restrições ao tráfego aéreo, e também comparativamente com o período pré-pandemia. Com a retoma da indústria da aviação em pleno este ano, verificou-se um aumento no número de reclamações apresentadas por passageiros ao NEB.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério de Defesa do Consumidor, em 2019 tinham-se registado 604 reclamações, enquanto em 2020 o número ascendeu a 768.

"A evolução do número de reclamações apresentadas ao NEB registou uma tendência decrescente em 2021 e 2022, sobretudo devido à tímida retoma dos voos após o difícil período da pandemia de covid-19" e à consequente redução significativa do tráfego aéreo, refere o comunicado do ministério tutelado por Paulette Lenert.

A maioria das queixas de 2023 dizem respeito a voos anulados (55,9%). Desde 2019 que este é o maior motivo de queixas - ano em que representava cerca de metade das reclamações das viagens de avião (49,2%) e tem vindo a subir desde então, com um pico de 76,4% em 2020. Este ano, e comparativamente a 2022, as queixas por voos anulados subiram 2,1%.

A segunda causa das reclamações são os voos atrasados, que correspondem a 34,1% das reclamações feitas já este ano. Uma minoria (3%) diz respeito à recusa de embarque, aponta o mesmo relatório.

Passageiros mais bem informados sobre os seus direitos

De acordo com o Governo, para o aumento do total de queixa registado em 2023 contribuem vários fatores, como o regresso de uma maior frequência de voos e um aumento do número de passageiros transportados, mas não só.

Além destes motivos, o Executivo luxemburguês acredita que os cidadãos estão mais atentos aos seus direitos e mais bem informados.

A "ampla colaboração" entre o NEB, o Ministério de Defesa do Consumidor, a União Luxemburguesa do Consumidor (ULC) e o Centro Europeu do Consumidor no Luxemburgo (CEC Luxemburgo) é ainda outro dos fatores sublinhados para justificar a subida no volume de reclamações dos passageiros.