Viagem ao futuro do tram. Tudo o que vai acontecer nos próximos anos

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Para além das extensões já anunciadas ao Findel e Cloche d'Or, como será o elétrico do Luxemburgo num futuro próximo? Se olharmos para os próximos doze anos, o objetivo é passar dos atuais 9 quilómetros para 64. Este aumento substancial vai chegar onde?

Já no final de 2024, o tram da capital vai levar passageiros de Kirchberg até o aeroporto de Findel. Trata-se de um novo troço de 3,9 km, cujo custo está estimado em pouco menos de 100 milhões de euros. Alguns meses antes, na primavera de 2024, a seção Bonnevoie-Cloche d'Or entra em vigor. São as duas extensões mais próximas que vão aumentar o número de quilómetros para 16 no total.

O elétrico da capital no final de 2024, após a entrada em funcionamento das extensões, a norte, em direção a Findel e, a sul, em direção a Cloche d'Or. © Créditos: Ministério da Mobilidade.

É um avanço mas fica ainda longe dos 64km anunciados como objetivo para 2035, de acordo com o Plano Nacional de Mobilidade (PNM 2035), apresentado em abril de 2022. Segundo o Ministério da Mobilidade, as obras estão bem encaminhadas para os próximos cinco ou seis anos.

Financiamento duplo em marcha

Já foram apresentadas duas leis de financiamento e depois de terem recebido a aprovação do Conselho de Estado, devem ir a votação. Mas esta só irá acontecer quando a nova Câmara dos Deputados for nomeada, após as eleições legislativas de outubro. Prevê-se que seja votada no início de 2024.

A vermelho, as duas extensões previstas nas leis de financiamento. © Créditos: Ministério da Mobilidade.

“Se existe o risco de uma nova maioria rejeitar o projeto? Honestamente, nós não pensamos assim. Porque os quatro principais partidos do país (CSV, DP, LSAP e déi Gréng) sempre apoiaram o projeto do tram nas últimas duas décadas”, garante François Bausch, Ministério da Mobilidade, citado pelo jornal Virgule.

Novos distritos: “Nei Hollerich”, Laangfur, etc...

As obras de dois novos trechos devem começar em 2026 e a previsão é que terminem dois anos depois, em 2028. O primeiro vai levar o tram até ao bairro de Hollerich, por um eixo paralelo à rua com o mesmo nome. Assim, passará pelo meio do futuro bairro “Nei Hollerich” (o “novo Hollerich”), onde os terrenos baldios dos edifícios do Paul Wurth e Heintz van Landewyck vão dar lugar a novos edifícios.

1 / 3 Depois de deixar a estação, o tram desvia-se em direção ao novo bairro “Nei Hollerich”, que cruzará para Esch. © Créditos: Ministério da Mobilidade.

2 / 3 O tram passará pelo Landewyck Park, no coração de “Nei Hollerich”. © Créditos: Ministério da Mobilidade.

3 / 3 O futuro bairro “Nei Hollerich”. © Créditos: Ministério da Mobilidade.







O segundo projeto é o "K2A" ("Kirchberg 2") porque será a segunda linha em funcionamento em Kirchberg. Vai sair de Rout Bréck rumo à Luxexpo, mas seguindo a boulevard Konrad Adenauer e não a avenida John F. Kennedy. Para já, está prevista uma paragem no caminho, aos 2,3km, num local de Laangfur que está em plena construção. “Por enquanto, paramos nesse local (aos 2,3km), porque agora também só há ainda campo nessa localização. Fixamo-nos, assim, na extensão urbana da cidade”, afirmou o Ministério da Mobilidade. Além de Laangfur, é aí também que vai ficar o futuro bairro residencial de Kuebebierg, onde se esperam milhares de novos habitantes, nos próximos anos.

1 / 3 A futura boulevard Konrad Adenauer. © Créditos: Ministério da Mobilidade.

2 / 3 A futura boulevard Konrad Adenauer, vista de outra perspetiva. © Créditos: Ministério da Mobilidade.

3 / 3 Entrada para Laangfur. © Créditos: Ministério da Mobilidade.







Outro dossier em marcha é o da extensão que levará o tram da Place de l'Étoile ao CHL, seguindo a rota d'Arlon, mas está em fase de projeto. “Estamos perto de conseguir introduzir a lei de financiamento. Tecnicamente estamos prontos, mas estamos à espera para ver se será uma prioridade para o próximo governo e novos vereadores da cidade do Luxemburgo", afirmou o ministério citado pelo Virgule.

Uma solução para Esch/Cidade do Luxemburgo

Ler mais:

Já há data para o tram chegar a Esch

É possível pensar que a linha do “trem rápido” possa estar pronta antes do tempo. "Rápido" porque, de Cloche d'Or ao novo distrito de Esch-Schifflange, o elétrico pode chegar aos 100 km/h e fazer a distância entre dois dos maiores centros económicos do país em 13 a 14 minutos.

A linha de "tram rápido" que chega Esch-sur-Alzette. © Créditos: Ministério da Mobilidade.

Novidades em setembro

Uma conferência de imprensa sobre esta linha já está agendada para 13 de setembro e espera-se que o ministro, bem como aos autarcas dos municípios envolvidos (Esch-sur-Alzette, Sanem, Mondercange, Schifflange e Leudelange) detalhem o cronograma que foi adotado. A ciruclação deve estar pronta até 2030.

Aeroporto mais longe

Vale a pena referir que, a longo prazo, também se prevê o encerramento de algumas paragens dos elétricos da capital, ao ritmo da transformação urbana da cidade. Assim, ainda está previsto "mover" o aeroporto P+R Bouillon, a fim de reconstruí-lo ainda mais fora da cidade, na direção de Esch (entre a rotunda de Merl e a Croix de Cessange ). Na sua localização atual, surge um novo bairro, o “Porte de Hollerich”.

(Artigo original publicado no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)