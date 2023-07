Verão, onde andas? Fim de semana será de chuva e céu nublado

Share this with email

Tal como nos últimos dias, o sol deverá continuar escondido no fim de semana, segundo o boletim desta sexta-feira do Instituto Nacional de Meteorologia (MeteoLux).

Na manhã desta sexta-feira, a chuva regressou ao Grão-Ducado e deverá manter-se durante a tarde, mas as temperaturas continuarão amenas, com as máximas a fixar-se entre os 21 graus e os 23 graus.

No sábado, a chuva deverá dar tréguas, estando previsto céu nublado para todo o dia, e as mesmas temperaturas máximas da véspera.

Os aguaceiros deverão regressar no domingo durante todo o dia, mas os termómetros permanecerão em modo verão, devendo registar as mesmas máximas dos dois dias prévios.