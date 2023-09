Verão de extremos no Luxemburgo. Do calor e seca em junho à chuva e frio em julho e agosto

Share this with email

O verão de 2023 foi de variações extremas no Grão-Ducado. Se em junho houve muito calor e início de seca, os meses de julho e agosto foram marcados por uma "precipitação excessiva".

As conclusões são do AgriMeteo, o serviço meteorológico nacional da ASTA (Administração de serviços técnicos para a agricultura) do Ministério da Agricultura, da Viticultura e do Desenvolvimento Rural, que esta segunda-feira publica a sua análise meteorológica nacional para o período de 1 de junho a 31 de agosto de 2023.

Segundo o AgriMeteo, o verão deste ano foi marcado por "variações extremas de temperatura e de precipitação", nomeadamente pelo início da seca em junho, seguido de precipitações excessivas a partir de meados de julho.

Verão mais quente na capital

Surpreendentemente, quando se olha apenas às temperaturas, o verão até foi "mais quente do que o normal", com temperaturas médias que atingiram +1,4°C na Cidade do Luxemburgo.

No que se refere à precipitação, nota o AgriMeteo, os resultados foram "díspares" consoante as regiões. Enquanto em Remich (Mosela) se registou um défice de precipitação, as estações meteorológicas de Asselborn (norte), da Cidade do Luxemburgo (centro) e de Clémency (sudoeste) registaram um excedente.

O serviço meteorológico faz também uma análise pormenorizada de cada um dos três meses.

Junho demasiado quente e seco

Com anomalias entre +2,6°C e +3,6°C, este foi o 6.º junho mais quente desde o início dos registos em 1838. A precipitação foi deficiente em todo o país, variando entre -55,4 mm e -40,3 mm.

Julho com temperaturas mais frias e demasiada chuva

O mês de julho foi marcado por temperaturas médias ligeiramente mais frias do que o normal, até -0,7°C, com exceção da Cidade do Luxemburgo, onde a temperatura média foi +0,5°C acima do normal. A precipitação aumentou gradualmente de 71,7 mm para 108,2 mm.

Agosto frio e chuvoso

Em todo o Grão-Ducado, o início de agosto foi relativamente frio e chuvoso. A partir de meados de agosto, as temperaturas subiram, para depois descerem novamente. O mês foi mais frio do que o normal (anomalias até -0,7°C), com uma exceção na Cidade do Luxemburgo. Registou-se um excesso de precipitação no país, que atingiu os +54,7 mm.

O AgriMeteo esclarece que estes dados provêm de uma rede de 39 estações meteorológicas automáticas em todas as regiões do Luxemburgo. Os valores de quatro estações representativas - Asselborn (norte), Clemency (sudoeste), Remich (Mosela) e Cidade do Luxemburgo (centro) - foram comparados com os valores médios do período de referência 1991-2020.