Vai ser mais fácil fazer reclamações de viagens de avião no Luxemburgo

As reclamações relativas a viagens aéreas vão ser mais fáceis de fazer no Luxemburgo.

O Governo promete uma simplificação dos procedimentos para fazer valer os direitos dos passageiros aéreos, através do acordo de cooperação sobre gestão das queixas dos passageiros aéreos, que foi assinado, este mês, entre o Ministério da Defesa do Consumidor, a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) e o Centre Europeu dos Consumidores do Luxemburgo (CEC Luxembourg).

A partir de agora, qualquer queixa dirigida a um destes três organismos signatários do acordo será automaticamente transmitida à autoridade competente, ou seja, ao National Enforcement Body (NEB) - organismo nacional responsável pela supervisão e aplicação dos direitos dos passageiros de qualquer meio de transporte.

Dessa forma, quando o passageiro fizer a reclamação, e desde que manifeste o seu acordo, não terá de ter em conta as competências de cada uma dessas entidades quando remeter a sua queixa. Bastará encaminhá-la para um dos três organismos, se assim o desejar.

Além deste acordo, foi também lançada uma campanha de comunicação destinada aos consumidores para os informar sobre os seus direitos enquanto passageiros aéreos.

A par da informação disponibilizada no aeroporto do Findel, está prevista a realização de pequenos inquéritos aos passageiros.

Independentemente disso, o Governo lembra que nas reclamações relativas às viagens de avião é importante seguir determinados passos, de acordo com uma certa ordem:

1. Reclamar junto da transportadora aérea

2. Procurar aconselhamento antes de apresentar uma queixa

3. Apresentar uma queixa formal :

- na ausência de resposta no prazo de 60 dias

- ou se não houver resposta satisfatória

"O nosso objetivo é garantir que todos os passageiros aéreos do Luxemburgo se sintam confiantes quando viajam. É por isso que estamos a mobilizar-nos nesta altura do ano em que as pessoas partem de férias para informar melhor os consumidores sobre os seus direitos enquanto passageiros aéreos" afirmou a ministra Paulette Lenert, responsável pela pasta da Defesa do Consumidor, na assinatura do protocolo entre as várias entidades que atuam na área dos direitos dos passageiros em viagem.