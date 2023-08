Vai de férias? Não se esqueça de avisar a polícia

Share this with email

Uma das maiores preocupações das pessoas quando deixam o lar e se ausentam por um período prolongado - por exemplo, nas tão desejadas férias de agosto - é que a casa não fique à mercê de tentativas de assalto.

Em plena época alta de verão, é importante reforçar o que se pode fazer para garantir uma casa segura. Sabia que é possível recorrer aos serviços das autoridades para garantir que isso acontece?

A opção "Saída para férias" da polícia do Grão-Ducado garante que as autoridades vão "realizar patrulhas de prevenção no âmbito da vigilância geral, diurna ou noturna, do seu domicílio, para verificar se está tudo em ordem" durante o período em que está ausente. O único passo necessário para poder usufruir deste serviço é preencher o formulário online. Trata-se de um serviço gratuito.

Para além desta ajuda oficial, as autoridades deixam conselhos aos inquilinos para irem de férias com a casa segura: