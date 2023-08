Vai de carro à Schueberfouer? Saiba onde estacionar

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Schueberfouer, a maior feira do Luxemburgo, arranca já amanhã, quarta-feira, 23, e dura até 11 de setembro, no Glacis. São esperados visitantes de todos os cantos do país e, por isso, a organização garantiu vários pontos de estacionamento, mas sugere o uso dos transportes públicos.

Para garantir a fluidez do trânsito em Limpertsberg e evitar incómodos para os habitantes do distrito, a Cidade do Luxemburgo "incentiva os visitantes da Schueberfouer a utilizarem o P+R e os muitos outros parques de estacionamento da capital servidos pelo tram ou autocarros".

Parking Lugares Preço Autocarros/Tram P+R Bouillon 2.442 Gratuito até 24 horas 37 P+R Kockelscheuer 554 Gratuito até 24 horas 18 1 600 Gratuito até 24 horas 18 Auchan (Kirchberg) 2.500 Parcialmente pago T1 Coque 211 70 Pago T1 Érasme 70 Pago T1 Gernsback 400 Pago T1 Luxexpo 1.120 Pago T1 Place de l’Europe 600 Pago T1 Stade (rue d’Ostende) 200 Pago T1 Trois Glands 300 Pago 17



A taxa de ocupação de cada parque de estacionamento pode ser consultada em tempo real na 'cityapp' ou em parking.vdl.lu.

Este ano, o parque de estacionamento da rotunda Schuman está encerrado de quarta-feira, às 12h, até terça-feira, 12 de setembro de 2023, à 1h00 (exceto assinantes).

Bairros com estacionamento pago

Ler mais:

Schueberfouer. Como é garantida a segurança dos carrosséis na maior feira do Luxemburgo

Durante toda a Schueberfouer, o estacionamento será cobrado (exceto para residentes com dístico) nos bairros Limpertsberg, Pfaffenthal e Rollingergrund (place de l'Étoile em direção à rue Henri Tudor), de segunda a sexta-feira, até à 1h, e sábados e domingos, das 14h à 1h.