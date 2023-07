Vai bastar pegar no telemóvel ao volante para ter multa pesada

Nem é preciso usá-lo. Basta estar com o telemóvel na mão, enquanto conduz, para ser multado em 250 euros e perder 4 pontos da carta, em breve, no Luxemburgo.

As distrações que colocam em perigo a segurança rodoviária e as respetivas coimas são atualizadas num novo projeto de lei sobre a circulação e segurança nas estradas do Luxemburgo. O documento apresentado pelo Ministro da Mobilidade, François Bausch, está atualmente em estudo e deverá ser votado no outono.

O uso de telemóvel ao volante é a principal distração abordada no documento, tida como muito perigosa e, por isso, objeto de revisão legislativa com a respetiva atualização de penalizações às infrações.

Atualmente, os condutores apanhados a falar ao telemóvel, ou a usar este equipamento ou outro com ecrã iluminado, enquanto conduzem, são penalizados com uma multa de 145 euros e a retirada de dois pontos na carta de condução. Quando a nova lei for aprovada, na rentrée, segundo indica a RTL, as coimas serão muito mais pesadas.

A multa passará a ser de 250 euros e duplica-se a perda de pontos na carta, que será de 4 pontos em vez dos atuais 2, como se lê no projeto de lei nº 7985.

Nem é preciso estar a falar ou a utilizar o telemóvel. Basta estar com ele na mão. “O simples ato de [o condutor] segurar um telemóvel, tablet ou qualquer outro dispositivo com um ecrã iluminado, enquanto o veículo estiver em movimento, constitui, portanto, uma infração”, vinca o projeto de lei.

Atual lei é demasiado branda

O ministro François Bausch, que assina o projeto, justifica as penas “mais severas” pela necessidade de atualizar as penalizações relativas aos perigos do telemóvel ao volante, tais como as que existem atualmente na legislação belga e francesa, considerando que a atual lei luxemburguesa é demasiado branda nesse aspeto.

Já não se justifica que “seja permitido ao condutor ligar ou desligar o telemóvel a partir do momento em que o veículo começa a circular”.

Muitos dos infratores, acrescenta o documento, desculpam-se dizendo que estavam com o telemóvel apenas para iluminar algo ou para o ligar ou desligar. A partir de agora, tal já não servirá de tentativa de justificação.

“Por fim, ‘segurar na mão’ exclui outras formas de fazer as coisas. O que dizer, então, do telefone preso entre o ombro e a orelha? Colocá-lo na coxa enquanto conduz?”, questiona o documento, tendo a resposta pronta.

"Pode ser considerado um comportamento que impede o condutor de efetuar todas as manobras necessárias que lhe incumbem e o controlo permanente do veículo” e, por isso, a polícia pode autuá-lo.

Telemóvel: 16% dos acidentes mortais

As justificações para intensificar as penalizações do telemóvel ao volante estão bem patentes nas estimativas apresentadas: “O uso deste equipamento aumenta de um para três o risco de acidente; um em cada 10 acidentes acontecem devido do uso do telemóvel ao volante; nas autoestradas 16% dos acidentes mortais são atribuídos a esta utilização”.

Nos últimos anos, 10% dos pontos deduzidos nas cartas de condução devido a infrações dos residentes no país são retirados devido ao uso do telemóvel ao volante.

A seguir ao álcool e ao excesso de velocidade, a distração é a terceira maior causa de acidentes e o uso do telemóvel enquanto se conduz é a principal razão de desatenção.