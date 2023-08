Vaga de assaltos no Luxemburgo. Sete só na terça-feira

Share this with email

O verão tem sido uma altura prolífera em assaltos, com as autoridades a relatar novos casos todas as semanas. Desta vez, entre segunda e terça-feira, forma relatados oito ocorrências, a maioria num só dia.

Na segunda-feira, foi relatado um roubo num prédio de apartamentos na Rue Adolphe Weis, em Bereldange, onde um meliante arrombou a porta de uma cave e levou vários itens.

Já na terça-feira, na Rue de Hollerich, na Gare, o mesmo tipo de assalto repetiu-se, quando uma cave de um prédio de apartamentos foi arrombada e, segundo a polícia, levaram uma bicicleta.

No final da tarde, um assaltante invadiu uma moradia na Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, em Luxemburgo-Stadt, pela porta de trás que estava aberta, roubou uma mala e fugiu.

À noite, um vizinho relatou um assalto a uma moradia na Rue Jean-Baptiste Schwartz, em Heisdorf. De acordo com o relatório oficial, o meliante entrou por uma janela partida e saqueou vários quartos. Um roubo semelhante aconteceu também na Rue de l'Independance, em Olm, quando alguém entrou por uma portada de uma janela e assaltou uma casa.

No final da noite, foi relatado um assalto na Rue Principale, em Munsbach. O assaltante terá usado um tijolo para partir a janela da casa-de-banho e invadir a moradia. Os quartos foram revirados e foi roubado um computador.

Mais um assalto a uma casa, desta vez, na Rue Jean Braun, em Crauthem. Uma pessoa entrou pela porta da adega, revirou vários armários e roubou dinheiro.

Por fim, na Rue des Genets, em Dudelange, o assalto foi levado a cabo pela porta do terraço. O assaltante revirou a casa e fugiu com vários objetos de valor como relógios, joias e malas, avança a polícia.

Foram abertas investigações para todos os casos.