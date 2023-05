Vaga de assaltos faz várias vítimas e deixa polícia ferido

Violência

No Luxemburgo, o sábado foi marcado por diversos roubos e assaltos pelo país, um dos quais realizado por um grupo de menores.

Os polícias foram chamados a Weimerskirch, Hollerich, na capital, Esch-sur-Alzette, Esch/Belval e Echternach devido a queixas de roubos e assaltos no sábado, sobretudo durante a noite. Nalguns casos, os assaltantes usaram de violência, como refere o relatório da polícia.

Foi o que sucedeu perto de um evento que decorria em Belval, pelas 21h50 quando uma pessoa foi abordada por um estranho. O sujeito ameaçou e espancou a vítima para lhe roubar a carteira e fugiu. A polícia ainda não descobriu o seu paradeiro.

Capital. Polícia ferido

Na manhã de sábado a invasão a um prédio em Weimerskirch, na capital, terminou com os suspeitos na esquadra, e um deles feriu um polícia. Horas antes, a polícia recebeu um alerta de que dois sujeitos estariam a invadir um imóvel. A rápida intervenção de uma patrulha policial conseguiu deter um dos suspeitos ainda no local. O outro fugiu a pé e foi também detido. Os dois foram então levados para a esquadra onde um deles se insurgiu e feriu um agente policial. Um relatório de denúncia foi feito contra ele. Os dois presumíveis autores da invasão foram detidos por ordem do Ministério Público.

Outra invasão de propriedade aconteceu ao início da tarde na rue de l'Aciérie à Hollerich, também na capital. Desta vez, a dupla de criminosos usou a estratégia de tocar à porta do morador fazendo-se passar por membros de uma associação. Simpaticamente, um deles pediu um copo de água ao residente, entrando os dois. Enquanto um distraía a vítima o outro encontrou a sua carteira e roubou-lhe o dinheiro. A dupla despediu-se e pôs-se em fuga, e a polícia iniciou a caça aos assaltantes, mas ainda sem sucesso.

Echternach. Roubo com agressões

Na estação de Echternach um grupo de adolescentes abordaram outro jovem para o assaltar, pelas 21h25, de sábado. Agrediram a vítima para lhe roubar os seus objetos de valor e colocaram-se em fuga. Só que pouco depois foram apanhados pela polícia, ainda com o resultado do furto em seu poder. Os bens foram restituídos à vítima e os três adolescentes foram colocados num centro socioeducativo do estado.

Esch/Alzette. Roubo de cabos

A noite foi também eleita para roubo de bens. A polícia recebeu o alerta de que um grande carreto de cabos tinha sido roubado na rue Joseph Kieffer, em Esch-sur-Alzette, tendo os dois suspeitos colocado o material e fugido numa carrinha. A polícia partiu no encalço dos suspeitos e encontrou a carrinha que correspondia à descrição dada. Os agentes mandaram parar o veículo na rotunda de Raemerich e quando passaram vistoria encontraram no interior o material alegadamente roubado. Os dois suspeitos foram identificados e um inquérito aberto. O material roubado foi devolvido ao proprietário.