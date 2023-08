Uma pessoa tenta imolar-se pelo fogo na capital

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um residente da cidade do Luxemburgo tentou ontem imolar-se pelo fogo, num ato dramático em Kirchberg, na noite de sexta-feira.

A pessoa foi salva graças à rápida intervenção dos serviços de emergência da capital conseguindo evitar o pior.

Ler mais:

Luxemburguês que fugiu de fogo em Odemira elogia bombeiros portugueses

As razões que levaram o residente a este gesto dramático são desconhecidas. O relatório do 112, desta manhã de sábado, informa sobre o sucedido informando que viatura de bombeiros e uma ambulância estiveram no local.