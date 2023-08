Uma pessoa atropelada por comboio em Merl

Share this with email

Uma pessoa foi atropelada por um comboio na quinta-feira, por volta das 20h05, na rue des Celtes, no bairro de Merl, na capital.

Segundo a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), a vítima sofreu ferimentos, mas não foram avançados mais detalhes sobre o seu estado.

Estiveram no local uma ambulância e equipas do Serviço de Assistência Médica Urgente (SAMU) e do Centro de Incêndio e Socorro (CIS) do Luxemburgo.