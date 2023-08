Um novo monumento? É o elevador de Hesperange

Conheça os segredos da construção do elevador, de 35 metros de altura, que vai ligar o centro de Hesperange a Holleschbierg. Em 2024 estará a funcionar.

O elevador estará a funcionar antes do início do ano letivo de 2024. © Créditos: Architekturbüro WW+

Há alguns anos que a construção de um elevador que ligue o centro de elevador liga o centro de Hesperange a Holleschbierg está em discussão. Em 2017, foi escolhido o vencedor de um concurso de arquitetura para a realização do projeto, que finalmente está a ser construído.

O projeto foi aprovado por unanimidade na reunião do conselho municipal de 19 de julho de 2021, e o cronograma inicial previa que as obras da estrutura fossem iniciadas no verão de 2022.

Contudo, a empreitada foi adiada por dez meses. Finalmente, em junho passado, iniciou-se a instalação das fundações do elevador, situadas no pequeno estacionamento “Am Keller”. A paragem de autocarro que ali existia foi mudada cerca de 80 metros no sentido da igreja.

As obras das fundações no parque de estacionamento "Am Keller". © Créditos: Frank WEYRICH

Torre com 35 metros

A torre, dentro da qual funcionará o elevador, terá 35 metros de altura. O ponto superior será conectado a Holleschbierg através de uma passadeira, de quase 40 metros de comprimento. Dali se poderá observar livremente a Place Pol Jomé e o parque.

Toda a construção lembra o elevador panorâmico entre Pfaffenthal e a cidade alta. No entanto, o modelo Hesperange tem metade da altura e a viagem de elevador demora mais do que o dobro do que na capital. Por outro lado, existe uma escada adicional que permite aos mais atléticos superar a diferença de altura a pé.

E, se o elevador avaria?

Quando a capacidade máxima de 24 pessoas for atingida, os degraus oferecerão uma alternativa prática e, em caso de avaria do elevador, existe também uma ligação direta entre o centro da aldeia e a Holleschbierg.

Um caminho que passa em frente ao campo de treinos de futebol. O revestimento da construção será composto por uma fachada metálica, em losangos, dispostos num desenho que faz lembrar uma pinha.

Junto ao chalé de madeira azul, vê-se a plataforma da ponte pedonal. © Créditos: Frank WEYRICH

A inauguração

Quando estarão as obras concluídas e o elevador a funcionar? “Segundo as informações da construtora, a cobertura da torre deverá ficar concluída até o Natal deste ano”, declara Marc Lies, burgomestre de Hesperange.

A próxima etapa também já está programada: "No início de 2024, a ponte que estabelece a conexão com o Holleschbierg será entregue e içada".

Esta operação espetacular deve ocorrer em fevereiro de 2024. Será então necessário aguardar mais alguns meses para a conclusão dos trabalhos, incluindo os revestimentos e últimas obras no interior. “Tivemos a garantia de que o elevador estará operacional no início do ano letivo de 2024”, diz Marc Lies.

O artigo publicado originalmente no Luxembourg Wort e adaptado por Paula Santos Ferreira.