Um elefante chamado Rubiales, numa loja de cristais

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Foi de luto que a Espanha festejou a vitória no mundial feminino de futebol. Tudo provocado pela falta de decoro do presidente da federação, associada a uma imbecil teimosia.

O princípio de tudo já é sobejamente conhecido. Na altura em que as novas campeãs do mundo subiram à tribuna presidencial, Luís Rubiales aplicou um sinistro beijo na boca a uma das jogadoras, Jenni Hermoso. O ósculo foi seguido de mais alguns gestos que o bom senso considera impróprios para a ocasião e para o local. A boçalidade já tinha sido antecedida de outros gestos indecorosos de Rubiales, na presença da rainha, de uma das princesas e das televisões de todo o mundo. Quer dizer, havia mesmo um elefante dentro de uma loja de cristais.

As críticas foram severas e com elas a exigência de uma demissão imediata. Teimoso, resistiu até onde lho consentiram, numa atitude de desavergonhada arrogância. Não teve pejo, nem vergonha e acompanhou a equipa na recepção que o governo de Espanha tributou às campeãs. Logo ali, foi ostensiva a frieza e também o distanciamento com que Pedro Sanchez o cumprimentou.

Numa assembleia da federação, perante uma plateia corporativa e de interesses ególatras, Rubiales jurou que não se demitiria e foi vibrantemente aplaudido. Mas aquela horda acabou por corrigir a trajectória e rapidamente lhe retirou o apoio, quando percebeu que o abismo era inevitável.

A FIFA suspendeu preventivamente Rubiales, por três meses, retirando-lhe o faraónico salário de um milhão de euros por ano - 200 mil contos na antiga moeda portuguesa - o carro protocolar, telemóvel a outras mordomias de que o safado se servia.

Seguir-se-á um processo para apuramento de toda a verdade, vindo depois a sanção de que ele não pode escapar. Há algumas dúvidas, mas nenhuma lhe servirá de atenuante. Por exemplo, se o beijo foi ou não consentido, se Jenni lhe pegou, como ele alega, se existe algum tipo de intimidade entre os dois, fora dos estádios.

Rubiales devia saber que qualquer pessoa representa sempre muito mais do que o seu real valor

Rubiales devia saber que qualquer pessoa representa sempre muito mais do que o seu real valor. Ele, por exemplo, na função de que estava investido, representava a Espanha, a Federação de Futebol, a equipa campeã do mundo e, noutro plano, todos aqueles que lhe são próximos, começando pela sua própria família. Mas ele não tem consciência disto, substituiu a formalidade pela devassidão. É, portanto, um devasso, como o caracterizou o seu próprio tio e ex-chefe de gabinete.

Mas muito formal, dentro da federação, onde proibiu que o tratassem por Luís e exigiu que lhe chamassem sempre de presidente. O que falta de ética sobra de vaidade a um homem que teve uma discreta carreira de futebolista.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)