Trovoadas provocaram cortes de energia em várias comunas

Várias comunas foram afetadas por cortes de energia elétrica entre segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, devido às trovoadas que se têm feito sentir no Luxemburgo.

De acordo com a informação no site da Creos, a empresa que gere a distribuição da eletricidade e do gás natural no Grão-Ducado, entre as 11h42 de segunda-feira e as 5h24 desta terçaa-feira registaram-se cortes nas comunas de Steinsel, Walferdange, Kehlen, Kopstal, Redange, Rambrouch e Ell, tendo esta três últimas sido as mais afetadas com interrupções de fornecimento que duraram mais de 70 minutos, já esta madrugada.

"A Creos teve de lidar com uma série de cortes de energia em diferentes partes do país causados pelo mau tempo e de gravidade variável", refere a empresa no seu site, acrescentando que mobilizou "todas as suas equipas para restabelecer o fornecimento o mais rapidamente possível".

Segundo as previsões meteorológicas do Meteolux, para quarta e quinta-feira ainda se prevê a ocorrência de trovoadas.

Apesar de várias comunas terem sido afetadas pelos cortes registados entre ontem e hoje, a Creos ressalva que uma falha de energia registada num município não afeta necessariamente a totalidade do seu território.