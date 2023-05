Três novos casos de gripe das aves detetados no Luxemburgo

Saúde

Os casos foram detetados em Remerschen e as autoridades deixam avisos para os cuidados a ter.

O Ministério da Agricultura confirmou, esta segunda-feira, 15 de maio, três novos casos de gripe das aves (a gripe provocada pelo vírus do tipo H5N1) no Luxemburgo. Os casos foram detetados em Remerschen, numa andorinha-do-mar comum e em duas gaivotas-de-cabeça-preta (ou guincho, como também são conhecidas).

Ler mais:Levantadas medidas preventivas contra gripe aviária

Para evitar que este "vírus altamente patogénico" contagie aves de capoeira e aviário, a Administração Veterinária e Alimentar do Luxemburgo recomenda a adoção de uma série de medidas preventivas.

Respeitar escrupulosamente as regras de biossegurança, alimentar e dar de beber às aves de capoeira no interior das estruturas e comunicar a um veterinário sempre que haja uma mortalidade anormal nestas aves são algumas das recomendações deixadas.

A par destas, a Administração Veterinária e Alimentar do Luxemburgo lembra também a obrigação de certificar os animais.

"Todas as importações de aves de capoeira devem ser certificadas (TRACES) por um veterinário oficial do país de origem. Esta obrigação também se aplica à compra de aves de capoeira em mercados", sublinha o organismo.

No caso de serem identificadas aves aquáticas selvagens mortas ou doentes, como gansos, patos ou cisnes, as situações devem ser comunicadas à Administração Veterinária e Alimentar do Luxemburgo, através do número de telefone 2478 2539 ou via e-mail, usando o endereço eletrónico: info@alva.etat.lu.

Apesar dos cuidados a ter, as autoridades do Grão-Ducado recordam que o consumo de carne e de ovos não é perigoso para o ser humano.