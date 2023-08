Três detidos após assalto em paragem de autocarro na capital

Na madrugada de sábado para domingo, a polícia foi alertada para um assalto violento na zona do Pfaffenthal.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Na madrugada de sábado para domingo, as autoridades foram alertadas para um assalto violento numa paragem de autocarro na zona do Pfaffenthal, na Cidade do Luxemburgo.

Em comunicado, a polícia grã-ducal refere que três homens tentaram alegadamente tirar o telemóvel do bolso a outro. Inicialmente, a vítima conseguiu recuperar o objeto, mas os três suspeitos usaram a força para lhe retirar o telemóvel e outros bens de valor.

Ler mais:

Vai de férias? Não se esqueça de avisar a polícia

A polícia lançou uma operação de buscas para encontrar o grupo e, pouco depois, identificou três pessoas cuja descrição correspondia à dos perpetradores no cruzamento da Avenue de la Porte-neuve com o Boulevard Royal.

Os suspeitos acabaram por ser detidos e os objetos roubados foram devolvidos ao proprietário.