Trânsito vai estar condicionado na autoestrada A6 

O trânsito vai estar condicionado entre o nó de Helfenterbruck e o nó de Mamer, na autoestrada A6, este fim de semana, devido a obras de renovação do pavimento.

De acordo com a informação da Administração de Pontes e Estradas, os trabalhos vão interferir com o tráfego a partir das 22h desta sexta-feira, 21 de julho, e até às 5h da próxima segunda-feira, dia 24.

As perturbações no trânsito poderão, contudo, sentir-se mais cedo, uma vez que os trabalhos preparatórios necessários para o encerramento da autoestrada serão efetuados com algumas horas de antecedência, ao início da noite, alerta o organismo.

Estes são os condicionamentos previstos: