Trabalhadores da Manuel Cardoso: “Isto é um pesadelo!”

“Isto é um pesadelo. Estamos revoltados. Sentimo-nos abandonados”, este é o desabafo de dois trabalhadores de um estaleiro de obras da empresa geral de construções Manuel Cardoso, em plena cidade do Luxemburgo. Falam com Liliana Bento, secretária sindical adjunta da LCGB que, na sexta-feira passada, visitou vários estaleiros para distribuir material onde se explica o que devem fazer quando a falência se concretizar. A presença da sindicalista parece trazer-lhes algum conforto num cenário de completa incerteza.

Liliana Bento, secretária sindical adjunta da LCGB. © Créditos: Madalena Queirós

Ainda não receberam o salário de junho, nem o prémio de fim de ano de 2022. Com contas para pagar, a situação financeira de alguns está a tornar-se insustentável. “Muitos não têm dinheiro para ir de férias e há quem já não tenha dinheiro para ir ao supermercado”, diz outro trabalhador que está na empresa há mais de 30 anos. “Quem não tiver um pé de meia não se aguenta”, acrescenta.

As férias coletivas começam na quinta-feira e muitos receiam partir do Luxemburgo com medo que a falência seja decretada quando estiverem longe. Com bilhetes de avião comprados para Portugal, não sabem o que fazer. O ambiente é de incerteza entre os 120 trabalhadores que ainda continuam na Manuel Cardoso. “O patrão não nos diz nada!”, afirma outro trabalhador. “Deviam dizer alguma coisa às pessoas”, refere outro colaborador que já está há 29 anos na Manuel Cardoso. “Fomos surpreendidos com as notícias que o Manuel Cardoso estava à beira da falência”, diz. É inadmissível e de uma grande irresponsabilidade o que se está a passar porque o patrão não nos diz nada”, desabafam.

Mas desde o início do ano que vivem em sobressalto. “Desde março que tivemos várias vezes os salários em atraso. Começaram por nos pagar ao dia 15 do mês seguinte, até que deixaram simplesmente de pagar”, conta outro trabalhador que está há oito anos na empresa. Mas agora o pior dos cenários está à beira de se concretizar.

O ambiente parece de fim de festa. Os trabalhadores estão a recolher os materiais e os contentores dos diferentes estaleiros de obras. Tudo está a ser transportado para o armazém central do Grupo Manuel Cardoso. “Estamos a arrumar tudo. Estamos a carregar os camiões com os contentores. Já não há solução!”, afirma um trabalhador num outro estaleiro. “Desde ontem que caiu a ficha e acabou”, diz outro trabalhador, referindo-se à notícia do Contacto que dava conta da falência.

Camião carrega contentor de estaleiro de obras da Manuel Cardoso. © Créditos: Madalena Queirós

À porta do armazém dizem-nos que a empresa já está a vender muitas das máquinas e material.

Com 43 anos, o grupo Manuel Cardoso já foi uma das maiores construtoras do Luxemburgo e está prestes a fechar as portas. Porquê?, pergunto aos trabalhadores. “A crise e o aumento do preço dos materiais não ajudaram, mas há problemas de gestão”, respondem.

LCGB aguarda que a falência seja decretada

“Aguardamos que a falência seja decretada, o que poderá acontecer esta semana, para que possamos iniciar os processos de reclamação de créditos dos trabalhadores”, esclarece Christophe Knebeler, secretário-geral adjunto.

Christophe Knebeler © Créditos: DR

“A empresa tinha cerca de 220 trabalhadores, mas neste momento estimamos que sejam cerca de 120”, esclarece o dirigente sindicalista. Depois os trabalhadores terão que inscrever-se na ADEM para terem direito ao subsídio de desemprego. Mas a LCGB está a “contactar diversas empresas para tentar recolocar alguns dos trabalhadores”, acrescenta Christophe Knebeler. Porém, enquanto a falência não for declarada, “estamos bloqueados”, conclui.