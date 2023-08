Todo os passos para garantir a segurança da Schueberfouer

Dos carrosséis ao recinto, a cidade do Luxemburgo explica ao Contacto o que se faz para tornar seguro um evento desta dimensão.

A Schueberfouer começa já na quarta-feira, 23 de agosto, e com ela arrancam alguns dos mais esperados dias de animação da capital. Para que tudo corra bem e não ocorram imprevistos que estraguem a festa, a segurança não foi deixada ao acaso.

Todos os passos foram reforçados e a supervisão manter-se-á durante o decorrer do evento, com atenção às principais atrações, como os carrosséis ou montanha russa, numa altura em que se têm contado alguns acidentes em parques de diversões.

Laurent Schwaller, responsável pelos Serviços de Espaço Público, Festas e Marchas da câmara da cidade do Luxemburgo, que estão encarregados da organização da Schueberfouer, afirma ao Contacto que todos os detalhes relativos à segurança dos participantes estão assegurados.

Para garantir a segurança dos visitantes no uso dos carrosséis, "a cidade do Luxemburgo pede, em primeiro lugar, a todos os candidatos que solicitem um local na feira que apresentem todos os certificados de controlo necessários. Os candidatos que não apresentem estes certificados, que apresentem certificados inválidos ou que não estejam "em situação regular", são automaticamente recusados", explica o responsável.

Além disso, acrescenta, a autarquia "designou um organismo de controlo encarregado de verificar todas as atrações da feira, dos carrosséis, dos jogos, dos stands, dos restaurantes e das cervejarias, bem como de todas as infraestruturas municipais". "Esta verificação é efetuada durante a montagem", explicita.

A juntar a isso, a CGDIS também simulará, antes da abertura da feira, "intervenções de emergência, incluindo a evacuação [de pessoas] em alturas elevadas", refere Laurent Schwaller.

Elementos de segurança e emergência presentes durante a feira

As questões de segurança não são acauteladas apenas antes de a Schueberfouer abrir portas. Durante o evento, tanto a polícia, como a CGDIS vão ter uma presença permanente no recinto.

A par disso, segundo explica Laurent Schwaller, foi também contratada pela autarquia, após um processo de candidaturas, uma empresa especializada "para efetuar a segurança do evento e a segurança do recinto da feira, dos locais de estacionamento de caravanas e camiões e das passagens de peões no elétrico".

O responsável lembra, contudo, que a segurança também depende da responsabilidade de cada um e que é importante que todos os visitantes respeitem as normas no recinto da feira e, em especial, nas estruturas de diversão, como os carrosséis.

"Mesmo que os incidentes, ou pior, os acidentes, não possam ser completamente excluídos, a cidade do Luxemburgo e os seus parceiros fazem tudo para garantir a máxima segurança dos visitantes, dos espectadores e das infraestruturas" na Schueberfouer, remata Laurent Schwaller.

A Schueberfouer realiza-se de 23 de agosto a 11 de setembro, no Glacis.