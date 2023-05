Termómetros chegam aos 20 graus no fim de semana

Meteorologia

Sol e temperaturas amenas vão dominar o estado do tempo no Luxemburgo nos próximos dias.

Boas notícias para quem vai poder aproveitar o feriado desta semana, a 18 de maio. O tempo primaveril vai manter-se durante os próximos dias com as temperaturas a chegarem aos 20 graus no sábado.

Segundo o Meteolux, esta segunda e terça-feira ainda haverá alguma nebulosidade e previsão de queda de aguaceiros. Mas a partir de quarta-feira o sol deverá predominar até ao fim de semana.

As temperaturas vão aumentar gradualmente ao longo destes dias. Esta segunda-feira a máxima prevista é de 19 graus, baixando na terça-feira para os 14. Na quarta-feira, os termómetros deverão manter-se nos 14, subindo gradualmente a partir de quinta-feira.

Neste dia, os termómetros poderão marcar 16 graus de máxima. Na sexta os termómetros deverão atingir os 18, chegando aos 20 no sábado.

Ainda segundo o instituto de meteorologia luxemburguês, as mínimas também acompanham esta subida chegando aos 12 graus no sábado. No entanto, esta segunda e terça-feira as máximas não vão além dos 10 e 9 graus, respetivamente.