Térmitas descobertas pela primeira vez perto do Luxemburgo

Em 35 anos de profissão, Eddy Boland, o gerente da empresa de controlo de pragas RHS Hygiène Service, em Erpeldange (Wiltz) nunca viu nada assim. Foram encontradas térmitas numa casa em Arlon, na Bélgica, a dois passos da fronteira luxemburguesa.

A descoberta, noticiada pelo jornal La Meuse Luxembourg, é surpreendente em mais do que um aspeto: é a primeira vez que a presença destae animal, devastador para a madeira, é detetada na região e em todo o território belga.

Tudo começou há algumas semanas, quando Eddy e a sua equipa foram contactados por uma família de Arlon. No início, o responsável admite que estava cético. "Tendo em conta que nunca se viram térmitas na Bélgica, e que elas podem ser confundidas com formigas voadoras, enviámos um especialista com uma carreira de mais 20 anos para ter a certeza", explicou ao Virgule. Depois de tiradas algumas fotografias, estas foram submetidas a outro especialista, que foi categórico. Tratavam-se, realmente, de térmitas.

Uma grande surpresa que implica várias questões. "Primeiro, tivemos que identificar as espécies de térmitas descobertas, porque há milhares. Contactámos a Université de Tours, especializada nesta área. Enviámos as fotos e uma amostra em tubo de álcool para que fosse testada. Depois disso, conseguiremos saber se é uma espécie proveniente de França ou de África", acrescenta.

Infelizmente, muitas perguntas permanecem sem resposta por agora. A primeira é: como é que estas térmitas chegaram a Arlon? "Há uma teoria, talvez tenham sido importadas. Como? Através de móveis, árvores ou de madeira infestada originária de África ou do sul de França. É a mesma coisa que os percevejos de cama, são insetos que trazemos para casa sem querer. O problema aqui é que a família em questão não se lembra de ter adquirido madeira exótica recentemente", explica Eddy Boland.

Qual o risco para o Luxemburgo?

Por outro lado, o responsável verificou uma disseminação das térmitas no local. "Isto significa que houve reprodução, mas novamente, é difícil saber há quanto tempo as térmitas estavam lá, ou mesmo se não terão vindo, inicialmente, de uma outra casa a alguns metros dali."

O risco de propagação para as casas vizinhas, e mesmo para o Luxemburgo, é igualmente difícil de avaliar. "Temos a sorte de a casa afetada ser maioritariamente de cimento, o que dificultou a disseminação. Os habitantes também tiveram a perspicácia de eliminar os insetos que foram descobrindo. Ainda assim, nós avisámos o Grão-Ducado, nomeadamente o Museu Nacional de História Natural", precisa o gerente.

No que diz respeito à casa visada, o responsável referiu que foi necessária muita ponderação antes de poder intervir. "Solicitámos várias opiniões de empresas francesas para definir o tratamento ideal. Depois, foi preciso encontrar um produto aprovado na Bélgica, que foi aplicado dentro da casa, na superfície e sob o solo. Por enquanto, as coisas estão a correr bem e os moradores não parecem ter notado nenhuma térmita nova. Felizmente, parece que o problema era muito localizado, embora os habitantes tenham que revestir as áreas afetadas."

O gerente do RHS Hygiène Service, que tem mais de 1.000 clientes, nomeadamente a Corte Grã-Ducal, não esconde o seu espanto com a situação, embora reconheça que é expectável que haja um aumento do número de pragas nos próximos anos.

"Há 35 anos não conhecíamos [as pragas de animais como] os percevejos de cama, vespas ou joaninhas asiáticas, lagartas-do-pinheiro ou guaxinins. Esta evolução força-nos a adaptar e a aprender constantemente porque não se improvisa ao lidar com este tipo de situações. "

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)