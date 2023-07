Terceiro alegado membro da máfia italiana detido no Luxemburgo

Na terça-feira, dois presumíveis membros do grupo criminoso 'Ndrangheta' tinham sido detidos no Grão-Ducado, no âmbito de uma operação internacional.

Um terceiro presumível membro da máfia italiana, da organização criminosa 'Ndrangheta', entregou-se na quinta-feira à polícia luxemburguesa após a detenção de dois outros no início da semana, informou o Ministério Público ao Luxembourg Times, confirmando uma informação transmitida ao jornal.

O suspeito "foi posteriormente detido e levado para a prisão de Sanem", enquanto aguarda a sua extradição para Itália, disse um porta-voz do Ministério Público esta quinta-feira à tarde.

O alegado membro do grupo mafioso tinha escapado à unidade especial da polícia que prendera dois alegados membros da organização na terça-feira, mas acabaria por entregar-se às autoridades em Esch-sur-Alzette na quinta-feira de manhã, disse a este jornal fonte próxima do processo.

A polícia luxemburguesa efectuou as primeiras detenções na terça-feira, em nome das autoridades italianas que tinham emitido um mandado de captura europeu para os três homens.

A polícia italiana prendeu nove alegados membros do grupo na Calábria, no sul de Itália, incluindo um agente da polícia, ao mesmo tempo que as detenções ocorriam no Luxemburgo, noticiou o meio de comunicação italiano ReggioToday.

Ativo no bando 'Mammola'

Um dos dois homens detidos na terça-feira, de 32 anos, vivia no Grão-Ducado há algum tempo e era também alegadamente ativo no bando "Mammola", no Luxemburgo, segundo noticiou o Luxemburger Wort. A aldeia de Mammola, na Calábria, é considerada o berço do gang.

Não se sabe qual era o papel que os dois homens detidos tinham no Luxemburgo.

Alegadamente, os suspeitos faziam parte de uma organização que extorquia dinheiro em troca de proteção em grande escala, de acordo com informações divulgadas nos meios de comunicação social italianos, estando o gang também envolvido no tráfico de droga e no tráfico de armas.

A organização mafiosa da 'Ndrangheta tem laços profundos com o Luxemburgo, tendo sido objeto de uma investigação jornalística em 2021 - designada de OpenLux - que revelou como pessoas ricas, mas também cleptocratas e gangsters, escondiam a sua riqueza no Grão-Ducado.

A investigação descobriu que cerca de 20 jovens empresários abriram e fecharam uma série de restaurantes no Luxemburgo, ao mesmo tempo que um grupo maior de 17 famílias da aldeia de Mammola, perto de Siderno, também geria uma série de restaurantes no sul do Grão-Ducado. Alguns dos estabelecimentos faziam mesmo referências explícitas à máfia na temática da sua decoração.

Depois da imigração inicial dos calabreses, no século XIX, para a região de Minett, a sudoeste da Cidade do Luxemburgo, os membros da 'Ndrangheta começaram gradualmente a deslocar-se para Differdange, durante a década de 1980, de acordo com o Projeto de Reportagem sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP), que divulgou a investigação completa do OpenLux.

Este artigo foi originalmente publicado no Luxembourg Times e traduzido e adaptado para o Contacto por Ana Tomás.