Tem um serviço de limpeza não declarado? Multa pode chegar aos 5 mil euros

Se se sentir tentado a contratar serviços de limpeza de um particular informalmente, pense duas vezes. A situação pode chegar ao conhecimento das autoridades luxemburguesas e a fatura final a pagar será pesada.

Considera-se que quem tem serviço de limpeza não declarado está a usufruir de "trabalho clandestino", indicou o Centro Comum da Segurança Social (CCSS) do Grão-Ducado ao Contacto.

A legislação em vigor em solo luxemburguês proíbe o trabalho clandestino e impõe pesadas consequências para quem o adotar. "A proibição do trabalho clandestino está prevista no Código do Trabalho e o artigo 571-6 prevê sanções para as infrações às disposições legais", esclarece o CCSS.

Multa pode chegar aos 5 mil euros

A lei prevê que quem recorrer a trabalho clandestino, onde se inclui o serviço de limpeza, "é punido com uma coima de 251 a 5 mil euros".

As consequências agravam-se para quem repetir a infração no prazo de cinco anos, considerando-se uma reincidência. Neste caso, a pessoa é punida com "uma pena de prisão de oito dias a seis meses e uma coima até ao dobro do máximo (dos casos não reincidentes. Ou seja, 10 mil euros), ou apenas com uma destas", pode ler-se no Código do Trabalho.

Comunicação ao Ministério Público

É a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) a autoridade competente por, entre outros aspetos, garantir a aplicação da legislação laboral. E, perante infrações, compete-lhe também "informar o Ministério Público", acrescenta o CCSS em resposta ao Contacto.

Mas há mais. Para além das penas previstas na lei, o empregador que usufruir de serviço clandestino ainda terá de regularizar a situação contributiva junto do CCSS. "Se se verificar que uma pessoa trabalha para uma entidade patronal sem estar inscrita no Sistema de Segurança Social luxemburguês, o Centro Comum da Segurança Social inscreve a pessoa em causa. E as quotizações da Segurança Social correspondentes são exigidas à entidade patronal", esclarece o CCSS.