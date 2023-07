Tem um pinheiro gigante para o Natal? A capital precisa da sua ajuda

Share this with email

O verão ainda vai a meio, mas a comuna da Cidade do Luxemburgo já está de olhos postos no Natal. O Departamento de Parques da autarquia está à procura de 30 pinheiros gigantes para adornar a capital na quadra natalícia.

Concretamente, a autarquia está interessada em árvores que meçam entre 8 a 20 metros e que sejam densas e relativamente simétricas. Os pinheiros em causa não deverão estar rodeados por outras árvores.

Quem tiver um pinheiro com estas caraterísticas e quiser removê-lo poderá contactar o Departamento de Parques, até meio de agosto, através do telefone +352 4796 3423 ou do e-mail parcdemande@vdl.lu. No segundo caso, deverá ser enviada, se possível, uma fotografia da árvore em questão.

As árvores serão, depois, abatidas e transportadas pelo serviço municipal, de forma gratuita, a partir de meados de outubro. Posteriormente, durante a época festiva, serão colocadas em vários locais da capital como a Place d'Armes, Place Emile Mousel e Place Joseph Thorn.