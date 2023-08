Talho Kirsch sai do centro da Cidade do Luxemburgo

Share this with email

O talho "Kirsch" é conhecido entre os residentes do Luxemburgo. A marca liderada pelo emblemático Guy Kirsch é uma história de sucesso dos últimos anos, aliando artesanato, tradição e boa carne. Seguindo essa tendência, um novo espaço foi inaugurado no centro da capital, em março do ano passado.



No entanto, as coisas não correram como o esperado e a loja fechou no início de agosto, no dia 7, “por falta de rentabilidade”, explica Christine Feck, diretora de comunicação da marca “Kirsch, o talhante”. “Tínhamos dado um ano como teste e está claro, agora, que os negócios não engrenaram. O entusiasmo não foi suficiente, ao contrário da loja que abrimos na mesma época, perto de Belvaux”, disse ao jornal Virgule.

A loja situada mesmo ao lado do antigo talho, "Kirsch by Nicole", onde Nicole Kirsch, mulher de Guy, vendia facas de talhante e de cozinha, também fechou portas.

A loja da capital, situada na Grand-Rue, tinha um conceito atrativo, com um balcão de comida de rua à porta, onde se faziam grelhados, especialidades luxemburguesas e sanduíches. "A Cidade proibiu-nos de continuar, devido à regulamentação que proíbe a utilização de botijas de gás muito próximas das montras", conta Feck. Foi aí que o negócio começou a afundar.

“Algumas grandes marcas talvez possam dar-se ao luxo de manter um estabelecimento não rentável no centro da cidade, para que sirva de 'vitrine'. Nós não. Para um talho “pequeno” como o nosso, não é possível. E nem tendo em conta o aumento do preço do gás, da eletricidade ou dos custos com pessoal”, continua a responsável.

Além disso, o clima de negócio não tem estado muito bom no setor, desde o anúncio da falência da cadeia de talhos Casa do Brill (tinha sete lojas espalhadas pelo país), no mês de julho.



Mas uma falência não significa o fim de novas oportunidades. Apesar deste encerramento, o grupo Kirsch ainda possui oito pontos de venda, no Grão-Ducado, e o restaurante "Bestial", em Grass. "Há alguns anos, um novo estabelecimento podia abrir rapidamente. Dada a crise económica que nos afeta, as coisas mudaram. Tudo agora é estudado com mais profundidade e cada decisão é ponderada um pouco mais do que antes. Mas a ideia é mesmo continuar a crescer", garante Feck.

(Artigo original publicado no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)