Sul do Luxemburgo com mais 70 mil viagens por dia até 2035

O Plano Nacional de Mobilidade 2035, prevê que a CFL, a RGTR, o Luxtram e a TICE, em conjunto, assegurem 70.000 viagens suplementares, por dia útil, no sul do Luxemburgo na próxima década.

Até 2035, a oferta de transportes públicos terá de evoluir consideravelmente para responder de forma eficaz às exigências de mobilidade do futuro, o que implica um "aumento maciço" dos serviços de autocarros no sul do país, como sublinhou esta quinta-feira o ministro da Mobilidade, François Bausch, em comunicado.

A procura crescente de mobilidade por parte dos trabalhadores transfronteiriços que trabalham no sul do território exige a criação ou a extensão de várias linhas de autocarros, para reduzir o excesso de circulação automóvel, sobretudo nas horas de ponta.

Para isso é preciso, entre outras coisas, reorganizar a rede de autocarros e, em especial devido aos regulamentos europeus sobre serviços transfronteiriços, criar uma nova divisão de tarefas entre a TICE - a rede de transportes coletivos do sul - e a RGTR - a rede regional.

Apesar destas mudanças, o ministro garantiu que não haverá despedimentos na TICE. "No âmbito desta reorganização da rede, em que a TICE está envolvida desde os primeiros estudos, sempre sublinhei, enquanto ministro, que nenhum posto de trabalho estava ameaçado", afirmou François Bausch, acrescentando que isso seria dar "um sinal completamente errado, tendo em conta as tarefas monumentais que os transportes públicos do sul enfrentam".