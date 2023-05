Subsídio de 3.000 euros para assistentes parentais

Educação

No entanto, vai ser suprimida a tarifa noturna e o valor praticado aos fins de semana.

O projeto de lei que visa revalorizar a atividade de assistente parental foi apresentado na quarta-feira aos deputados.

O texto prevê um subsídio único de 3.000 euros para os assistentes parentais reconhecidos como prestadores do cheque-serviço de acolhimento (CSA).

A ideia na origem deste subsídio é ajudar os profissionais na compra de material necessário ao acolhimento das crianças. Também irá aumentar a tarifa horária. O apoio do Estado ao CSA passa de 3,75 para 5,40 euros por hora e por criança. No entanto, vai ser suprimida a tarifa noturna e aquela praticada aos fins de semana.

O projeto de lei prevê ainda que os assistentes parentais dominem uma das três línguas oficiais praticadas no país, sendo que o nível B2 é o exigido. Os assistentes parentais já no ativo, terão três anos para estarem em conformidade com as novas disposições.