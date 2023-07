Simpatia e sustentabilidade. Luxemburgo supera expectativas dos visitantes

Estudo de desempenho revela saldo positivo para o setor do turismo no país e que está melhor do que antes da pandemia de covid-19.

O Luxemburgo está em rota ascendente para se tornar um destino turístico de eleição, tanto pela qualidade como sustentabilidade da sua oferta. Esta foi a conclusão do estudo de desempenho do setor apresentado pelo o ministro do Turismo, Lex Delles, o Diretor-Geral do Turismo do Luxemburgo, Sebastian Reddeker, e o diretor de Insights e Estratégia do Turismo do Luxemburgo, Alain Krier.

Segundo uma sondagem sobre a percepção e avaliação da oferta turística luxemburguesa por parte dos residentes e dos transfronteiriços, 77% dos inquiridos estão satisfeitos com a oferta turística luxemburguesa e 74% afirmam que o turismo tem uma influência positiva na qualidade de vida no Luxemburgo.

Um dado curioso é que mais de metade também considera que o Luxemburgo é hoje um destino turístico mais atrativo do que era antes da pandemia de covid-19. Vale lembrar que 2019 foi um dos melhores anos para o turismo mundial.

Há cinco pontos-chave a retirar do estudo de desempenho que mostram como o Luxemburgo pode vir a destacar-se no turismo do centro da Europa.

Expetativas dos visitantes são ultrapassadas

Dois terços dos visitantes disseram estar "completamente" satisfeitos com a sua estada no país e 42% viram as suas expetativas superadas. Entre os visitantes de primeira viagem, 50% planeia regressar para uma nova visita no futuro.

Crescimento sustentável com elevado valor acrescentado

Para garantir a qualidade da experiência a longo prazo, é essencial o foco no crescimento sustentável. Por exemplo, as despesas dos visitantes aumentaram de forma constante ao longo da última década (2017: 114 euros por pessoa/dia; 2022: 144 euros). Entre 2021 e 2022, terão aumentado 17 %, mais rapidamente do que a inflação, confirmando que os visitantes estão dispostos a gastar mais para ter acesso a mais qualidade. Em termos de sustentabilidade, os visitantes classificam a oferta acima da média europeia.

Excesso de turismo ainda não é um problema

Apenas 2% dos visitantes consideram que o Luxemburgo é demasiado visitado e país está abaixo da média europeia. As ferramentas digitais como a aplicação VisitLuxembourg-App ou a revista LUCI, "que apresenta experiências autênticas fora dos circuitos habituais", estão a ajudar a distribuir os fluxos turísticos no espaço e no tempo para evitar o fenómeno do excesso de turismo.

Residentes apoiam o turismo

No que se refere aos residentes, 72% afirmam apoiar o turismo no Luxemburgo, condição necessária para um bom acolhimento e para a satisfação dos visitantes. Além disso, 74% dos residentes consideram que o impacto do turismo na qualidade de vida é positivo, confirmando que este oferece um verdadeiro valor acrescentado a quem vive no Grão-Ducado e que contribui igualmente para melhorar a oferta cultural e de lazer no país.

Turismo contribui para a boa imagem do país

Outro ponto forte do turismo que o estudo de desempenho destaca é a sua capacidade de contribuir positivamente para a imagem do Luxemburgo: 83% dos visitantes consideram o Grão-Ducado um lugar simpático.