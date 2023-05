Semana começa com chuva e temperaturas amenas

Meteorologia

O dia mais ameno será esta segunda-feira, segundo o MeteoLux.

Depois de uma semana de sol, o céu vai voltar a ficar encoberto, prevendo-se a ocorrência de precipitação até meio da semana, revela o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) no boletim das 7h desta segunda-feira.

A semana arrancou com tempo seco, mas "os aguaceiros deverão começar por volta do meio-dia", abrandando ao início da noite. Na terça-feira, o dia estará "nublado, chuvoso e visivelmente mais fresco", com a maior parte da precipitação a cair durante a tarde e a noite.

Entre quarta e sexta-feira, o céu deverá estar ligeiramente encoberto, podendo ocorrer aguaceiros fracos. Segundo o MeteoLux, a chuva sairá de cena apenas a partir de sábado.

Ao longo da semana, as temperaturas mínimas deverão variar entre os 6 e os 11 graus e as máximas entre 14 e 19 graus. O dia mais ameno será esta segunda-feira, podendo os termómetros chegar aos 19 graus, máxima que deverá voltar a ser registada apenas no sábado.