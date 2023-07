Segurança ameaçado com faca na praça da Gare

O incidente aconteceu na sexta-feira e terminou com a detenção do homem, que continuou a ameaçar a polícia durante o interrogatório.

Na manhã de sexta-feira, um homem ameaçou um segurança com uma faca na praça da Gare, na Cidade do Luxemburgo, e acabou por ser detido pela polícia, segundo divulgaram as autoridades no seu boletim habitual.

O homem, que estaria embriagado, foi levado para a esquadra e revistado, tendo-lhe sido confiscada a faca por ordem do Ministério Público (MP). Depois, ficou sob custódia policial para ficar sóbrio.

Durante o interrogatório, já sóbrio, proferiu várias ameaças de morte contra os seguranças e os agentes da polícia. Foi, então, preso por ordem do MP e presente a um juiz de instrução no sábado.