Schueberfouer 2023. Eis as novidades da maior feira do Luxemburgo

É uma data que marca o verão do Grão-Ducado. Laurent Schwaller, da comuna do Luxemburgo, diz-lhe o que esperar deste ano.

Os fãs de montanhas-russas estão com sorte. Este ano, a Wild Mouse XXL vai fazer bater os corações mais depressa e aumentar ainda mais os níveis de adrenalina. Embora a tradicional atração já tenha levado os seus giros velozes ao Glacis em 2015, nesta edição há uma novidade: a viagem poderá ser feita com óculos de realidade virtual.

Laurent Schwaller espera o Schueberfouer e um Gaufre tradicional. © Créditos: Marc Wilwert

De acordo com Laurent Schwaller, chefe do Serviço do Espaço Público, Festas e Marchas da Cidade do Luxemburgo, são altamente recomendáveis duas viagens, uma com e outra sem óculos.

Os adeptos das alturas também vão poder aproveitar bem a ida à feira. Uma das mais altas atrações do mundo fará uma paragem no Luxemburgo este ano: o Gladiator, um carrossel em loop que ascende até aos 60 metros de altura.

Já no Airwolf, os corajosos visitantes da Schueberfouer serão catapultados da esquerda para a direita e de cima para baixo e em todas as direções possíveis. Quem preferir diversões mais calmas poderá optar pelo Petersburger Schlittenfahrt, que também faz a sua estreia no Glacis.

Para aqueles que gostam de atrações mais moderadas, a pista de obstáculos Pirates Adventure é o ideal. O Shake and Roll vira o mundo de cabeça para baixo durante alguns minutos, enquanto o Flippers oferece um passeio de carrossel para toda a família.

Além disso, um novo comboio fantasma deixará os visitantes arrepiados. Depois da grande pista do ano passado, esta edição centrar-se-á numa pista clássica. Outra atração tradicional que este ano vai brilhar com um novo esplendor é a roda gigante. A Belle-Vue foi equipada com novas gôndolas com ar condicionado, nas quais se pode apreciar a vista sobre a capital sem muito calor.

Até dois milhões de visitantes

Este ano, a Schueberfouer conta com 205 atrações no Glacis. Haverá 12 restaurantes para garantir que ninguém regressará a casa com fome. Adicionalmente, haverá 69 bancas com snacks doces e salgados para os intervalos entre as refeições. A maioria dos expositores, de comida e não só, vem do Luxemburgo, França, Alemanha, Bélgica e Países Baixos. Mas há vários anos que um australiano vem de propósito à Fouer só para vender as suas cortadoras de legumes.

O trabalho está em pleno andamento. Os primeiros clientes serão servidos aqui, o mais tardar, a 23 de agosto. © Créditos: Marc Wilwert

A diversidade de bancas é o segredo do sucesso da Fouer, diz Laurent Schwaller. Dos trabalhadores de fato e gravata à hora do almoço, passando pelas famílias à tarde, até aos jovens à noite, a Schueberfouer sempre foi uma data fixa no calendário luxemburguês, que a população usa para se orientar. "É o período de férias. O tempo está bom", resume Laurent Schwaller. A localização central também atrai muitas pessoas.

Laurent Schwaller espera até dois milhões de visitantes durante as três semanas, ou seja, entre 80.000 a 100.000 visitantes por dia. "É um festival popular que é acessível a toda a gente. E deve continuar assim", sublinha o responsável.

Os preparativos estão a todo o vapor

No dia 30 de julho, mais de três semanas antes do arranque do evento, os primeiros camiões entraram no local às 9h para dar início aos trabalhos de construção. A parte superior do parque do Glacis já está isolada e os trabalhos de montagem decorrem a todo o vapor.

Barbara Agostino, orgulhosa proprietária do restaurante Kugener desde novembro de 2022, está a dar uma ajuda. "A palavra vale muito entre todos os que fazem parte da feira", diz a mulher de 41 anos. Há uma grande cooperação entre todos.

Laurent Schwaller e Barbara Agostino certificam-se de que tudo está pronto para a abertura. © Créditos: Marc Wilwert

Os preparativos estão ao rubro, porque a Schueberfouer 2023 vai começar oficialmente dentro de duas semanas. Mas Laurent Schwaller revela que a maior parte do trabalho não se vê. E aquele que se vê, observa, "muitas vezes parece um caos, mas é um caos organizado".