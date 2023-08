Saiba quando vai poder estacionar sem pagar no P+R Belval

Share this with email

Depois de dois anos a funcionar a duas velocidades, com utilizadores a usufruir de estacionamento gratuito devido a uma assinatura antiga e outros a terem de pagar 85 euros por mês para estacionarem ali antes de continuar o seu percurso, o Park + Ride (P+R) de Belval vai ser gratuito por 24h para todos os que utilizarem outros meios de transporte para se deslocarem.

A entrada em funcionamento desta oferta está marcada para 18 de setembro, anunciaram em comunicado os Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL). A partir dessa data, estará ativo um sistema contactless com terminais de leitura de matrículas, que facilitarão o acesso ao interior do parque de estacionamento, recorrendo à nova aplicação móvel P+R CFL.

Com o novo sistema, os condutores podem gratuitamente deixar o carro no P+R antes de seguir viagem em transportes públicos como comboio, ou autocarro, ou em meios de mobilidade suave como a bicicleta. Depois, através da geolocalização, a aplicação verificará que o utilizador se afastou em mais de 1,5km do local e validará o estacionamento.

O antigo cartão "Good Morning Belval", que até agora dava acesso ao estacionamento gratuito a alguns utilizadores, será desativado após um período de adaptação que deverá terminar a 30 de setembro, acrescentaram os CFL.

Contudo, quem estacionar e ficar pela zona não só continuará a pagar como terá de desembolsar mais pelo tempo de estacionamento durante o dia. Atualmente, os CFL cobram 1 euro por hora durante o dia e 0,60 euros das 19h às 6h, mas o preço diurno passará a ser de 1,20 euros por hora a partir de 18 de setembro. Já a assinatura mensal manter-se-á nos 85 euros e só será disponibilizada através da app.