Sabe quanto vai ser o aumento anual do seu salário ou pensão? 

A inflação e subida dos preços no Luxemburgo obrigou a acionar três indexações salariais, que resultaram em aumentos sucessivos de 2,5% dos salários e pensões em fevereiro, abril e agora em setembro. Isto para além do crédito de imposto de conjuntura que passou a constar no recibo do vencimento desde julho para combater o aumento dos impostos devido às indexações salariais.

O Contacto fez as contas e diz-lhe quanto os trabalhadores que auferem o salário mínimo e os pensionistas passaram a ganhar a mais desde janeiro de 2023.

Aumentos do index

No total, desde janeiro, os trabalhadores que recebem salário mínimo não qualificado vão beneficiar de um aumento de quase 182 euros, no final do ano, resultante das três subidas de salários com as indexações automáticas. Cada vez que uma nova parcela do índex é acionada, gera um aumento salarial de 2,5%.

Já quem recebe o salário mínimo qualificado no Luxemburgo acaba o ano a receber mais 220 euros do que em janeiro, devido aos três índex.

Com a terceira parcela do índex a ser ativada em setembro, o salário não qualificado bruto sobe para 2.570,94 euros, enquanto o salário mínimo qualificado bruto atinge os 3.085,12 euros. Até ao final do ano, não está prevista nova indexação salarial.

Mais o crédito imposto

Em julho, no recibo de vencimento, os trabalhadores passaram também a receber um crédito de imposto de conjuntura (CIC), atribuído mensalmente, para combater o aumento fiscal devido às indexações salariais. No mês de julho, além da parcela mensal deste CIC, os trabalhadores receberam os respetivos retroativos desde janeiro.

Os trabalhadores com salário mínimo não qualificado passaram a receber mais 13,04 euros mensais do CIC. Quem aufere o salário mínimo qualificado viu adicionar ao seu ordenado mensal mais 20,45 euros com a introdução deste crédito.

Assim, o valor do CIC anual é de 156,48 euros para quem recebe o salário mínimo não qualificado, e de 245,4 euros para o mínimo qualificado.

Quanto recebe a mais

Juntando o valor do CIC aos três aumentos salariais brutos, os trabalhadores que auferem o salário mínimo não qualificado acabam o ano a ganhar mais quase 339 euros do que em janeiro. E quem recebe o salário mínimo qualificado, feitas as contas, leva para casa mais 465 euros desde o início do ano.

E os pensionistas?

Também a pensão mínima, pessoal ou por viuvez beneficia dos aumentos da indexação salarial.

Em setembro, com a terceira parcela do índex, a pensão mínima atual de 2.165,58 euros vai conhecer um aumento de 54 euros, passando os pensionistas a receber 2,219 euros mensais.

No total, com os três índex, quem recebe esta pensão mínima passou a ganhar mais 157 euros desde janeiro. Quanto aos cálculos do CIC, estes dependem de quando o residente começou a receber a sua pensão, pelo que diferem caso a caso.

Valores que ajudam, mas não serão suficientes para muitas famílias, com baixos rendimentos e que possuem um crédito bancário para habitação. As sucessivas subidas das taxas de juros, sobretudo as variáveis, estão a gerar grandes aumentos nas prestações mensais, emagrecendo ainda mais o rendimento mensal familiar.