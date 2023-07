Sábado cinzento, mas sol regressa no domingo

Na próxima semana conte com alguns dias cinzentos, mas com períodos de sol.

O sábado será bastante cinzento e nublado durante grande parte do dia, com previsão de precipitação para todo o Luxemburgo.

Poderão ocorrer algumas trovoadas durante a tarde, mas o Meteolux não emitiu qualquer aviso para este primeiro dia de férias no Grão-Ducado. Prevê-se que a chuva diminua durante a noite, com temperaturas ainda bastante agradáveis, entre 16 e 22 graus no ponto mais quente do dia.

O serviço de meteorologia do Luxemburgo prevê apenas cinco horas de sol no sábado, contra nove no domingo. O céu continuará a estar um pouco nublado, mas deverá haver mais sol com máximas entre os 18 e os 23 graus.

O resto da semana também será mais ameno, com uma mistura de períodos nublados e ensolarados, com o mercúrio a subir para 26 graus na terça-feira.

Em França, tenha cuidado se tiver de sair para a estrada: dez departamentos do centro-leste foram colocados em alerta laranja no sábado devido ao risco de trovoadas e os Alpes-Marítimos devido a ondas de calor, segundo a Météo-France, que informa que o calor ainda é muito acentuado na metade oriental do país.