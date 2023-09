Ruído dos aviões. Moradores com apoios até 16 mil euros para isolar casas

Aumenta a ajuda financeira para isolamento acústico das casas em redor do aeroporto Findel. Mais de 2.600 moradores podem ser beneficiados. Veja a lista das áreas abrangidas.

A plane takes off at Luxembourg's Findel airport © Créditos: Chris Karaba

O Governo acaba de aprovar novos auxílios financeiros para isolamento acústico das as casas e apartamentos na área residencial em redor do aeroporto do Findel, cujos moradores são constantemente afetados pelo incómodo ruído dos aviões.

A ajuda financeira cresce e aumenta também a área residencial que dela pode beneficiar, o que significa que mais moradores são abrangidos pelos apoios.

Há várias novidades em relação à lei anterior como divulga a Administração Ambiental em comunicado esta terça-feira.

Apoios financeiros

Começamos pelo aumento do valor do apoio: “Os beneficiários elegíveis podem candidatar-se a uma assistência financeira máxima de até 16.000€ para uma casa (antes de 12.500€) e 8.000€ para um apartamento (antes de 6.250€) para melhorar o isolamento acústico”, informa o Governo.

A partir de agora a ajuda do estado passa a ser de 260 euros por m2 por janela, antes era de 200 euros, e de 430 euros para ventilação controlada, contra os antigos 360 euros.

Mais 85% moradores abrangidos

A outra grande novidade é a ampliação das áreas residenciais que podem pedir este apoio, aumentando em 85% o número de moradores que passam a pode isolar as suas casas do barulho dos aviões. São agora 2.635 endereços abrangidos contra os 400 da lei anterior.

Veja aqui a lista completa das áreas residenciais abrangidas (clique aqui).

Os candidatos

Quem se pode candidatar a este regime de auxílios? “Os proprietários de casas e edifícios residenciais, cuja construção tenha sido autorizada antes de 31 de agosto de 1986”, realça o comunicado.

O período de elegibilidade é prorrogado até ao final de 2023, sendo que “os procedimentos administrativos são também simplificados: agora é necessário apenas um relatório”.

Para informações sobre as condições de elegibilidade e o novo regime de auxílios, consulte a página do Guichet.lu.

As dúvidas sobre este regime de auxílios podem ser endereçadas à Administração ambiental através do e-mail: subsidies_bruit@aev.etat.lu