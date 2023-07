Ricardo caminhou 21 dias para perceber o Luxemburgo de hoje e agora volta a casa

Várias pessoas aguardavam junto à Gëlle Fra, na Place de la Constitution, pela chegada do repórter do Contacto. Após 21 dias de uma longa caminhada à volta do país, Ricardo regressou ao ponto de partida.

É o fim de uma odisseia de 21 dias. Depois de ter percorrido mais de 500 quilómetros a pé à volta do Luxemburgo, durante três semanas, o repórter Ricardo J. Rodrigues regressou ao ponto de partida. A caminhada, que seriaa de 350 quilómetros, acabaria por se estender, com desvios e contratempos no caminho.

Foi junto à estátua da Gëlle Fra, na Place de la Constitution, onde tudo começou, no dia 23 de junho, que um grupo de amigos e conhecidos recebeu o jornalista do Contacto em apoteose.

No último dia de ‘Luxembourg on Foot’, Ricardo caminhou desde Weiler-la-Tour até à Cidade do Luxemburgo. Cansado, mas de coração cheio, o repórter não escondeu a emoção ao ser recebido por tanta gente na chegada à Gëlle Fra, por volta das 16h30.

“Sinto-me completamente realizado. É um teste que fiz a mim próprio para conhecer um país. Quando saí, não tinha a certeza se ia conseguir levar este projeto a bom porto fisicamente, ou se ia conseguir o retrato que queria fazer do Luxemburgo. Mas superou as minhas expectativas. Foi uma aventura incrível”, afirmou Ricardo.

Olhando agora para trás, Ricardo fala dos momentos que mais o marcaram durante esta aventura. “A sinceridade com que consegui caminhar e conversar com o Grão-Duque, perceber a humanidade de uma pessoa que costumamos ver distante. Descobri histórias inesperadas como um refúgio de uma ‘drag queen’ numa aldeia perdida, uma comuna com uma grande população de refugiados, ou perceber os pequenos fenómenos que estão a acontecer no Luxemburgo por causa das alterações climáticas. Há uma série de surpresas que ficaram impressas e que dificilmente sairão de mim”.

Agora, apesar do fim da caminhada, o repórter garante que o projeto não fica por aqui. “Tenho muita informação para compreender o país e tenho de perguntar a quem de direito como se vão resolver os problemas que consegui identificar com este olhar lento sobre o Luxemburgo. Tem de haver um epílogo para esta história, face às mudanças que estão a acontecer e as medidas que são necessárias”, concluiu.