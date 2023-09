Revis, abono e subsídios. Os aumentos que vai receber já este mês 

Share this with email

Os trabalhadores, pensionistas e beneficiários do Luxemburgo vão ter um novo aumento já nos recibos deste mês, com a nova indexação salarial - a terceira de 2023.

Como o Contacto já tinha anunciado, os salários mínimos sobem para 2570, 93 euros, no caso dos trabalhadores não qualificados e para 3.085,11 euros, para os qualificados. As pensões mínimas pessoais, ou de viuvez fixam-se agora nos2,219,71 euros.

Mas há outros subsídios e apoios aumentam também já este mês, em virtude do sistema de indexação automática do Luxemburgo.

Abono de família

O abono de família sobe para quase 300 euros para um casal com uma criança, situando-se agora nos 299,86 euros mensais ao abrigo do novo sistema, em vigor desde 2016. São mais 7,36 euros do que o valor recebido até agora, desde a indexação de abril, a segunda deste ano.

Este é o valor idêntico para as famílias incluídas no antigo sistema, antes de 2016, informa esta quinta-feira o Ministério da Segurança Social que acaba de divulgar os novos parâmetros sociais, ou seja, o valor dos novos salários mínimos, pensões, e subsídios vários com a nova indexação salarial.

Ainda no abono familiar, os casais com dois filhos passam a receber 336,31 euros por criança (também abrangidos ainda pelo antigo sistema), com o valor a aumentar consoante o número de descendentes menores: 389,67 euros, por criança, para os agregados familiares com três crianças; 416,40 euros, por criança, nas casas com quatro crianças e 432,36 euros, por criança, para agregados com cinco menores.

"Congé parental"

O “congé parental" também sobe, fixando-se entre o mínimo mensal de 2.508 euros e os 4.180 valor máximo por mês. Contabilizado à hora, este subsídio sobe para o mínimo de 14,498 por hora e o máximo de 24,164 euros/hora.

Revis

Já o Rendimento de Inclusão Social (Revis), para as pessoas mais necessitadas, ultrapassa, pela primeira vez, os 900 euros mensais. Os seus beneficiários vão passar a receber 901, 94 euros por mês, mais 21 euros do que até agosto. As famílias abrangidas pelo Revis com filhos, recebem um montante fixo base de 280 euros/mês por criança. Com dois filhos ou mais há uma majoração de 135,34 euros.

Se se tratar de uma família monoparental beneficiária do Revis, tem uma majoração de 82,74 euros sobre os 280 euros para uma criança.

Para os beneficiários do Revis, a nova versão dos parâmetros sociais, em vigor desde 1 de setembro de 2023, tem também em conta o crédito de imposto de 84 euros por mês. Este crédito de imposto vigora desde junho passado.

O rendimento para pessoas gravemente “handicapées” (RPGH) sobe também com esta indexação, fixando-se nos 1.803,87 mensais, contra os 1.759,88 euros/ mês desde abril. De igual modo, o subsídio mensal para estes benificiários é a partir de agora de 842,81 euros, o que significa um aumento de 20,55 euros em relação ao fixado em abril.

O que não aumenta

O subsídio da rentrée escolar mantém-se igual ao do último índex de abril, sendo de 115 euros por criança entre os 6-11 anos e de 235 euros por criança com 12 anos ou mais.

Também o subsídio de maternidade não traz novo aumento, mantendo-se no valor de 580,3 euros por tranche, sendo pago em três parcelas.

O subsídio de vida cara (AVC, sigla em francês) e o prémio energia (PE)continuam idênticos aos estabelecidos na 2ª indexação de abril, sendo de 1.652 por pessoa o AVC e de 200 euros o PE. Valores que vão subindo consoante a dimensão dos agregados familiares.

Veja todos os novos parâmetros sociais (clique aqui) em vigor desde 1 de setembro de 2023.