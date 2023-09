Retirada de cartazes das eleições gera polémica em Schifflingen

Share this with email

“Não estamos no Qatar, mas numa democracia em que todos podem se apresentar”, escreveu Marc Goergen, do Partido Pirata, no X (antigo Twitter) na quarta-feira.

O motivo da publicação? Funcionários municipais removeram vários cartazes eleitorais do Partido Pirata que estavam pendurados em postes de eletricidade.

Goergen sente que esta ação é uma campanha direcionada contra o partido. “O CSV de Luc Frieden provavelmente está muito nervoso e quer impedir que outros partidos apresentem as suas propostas”, atacou o deputado da Câmara, dirigindo-se ao Conselho de Vereadores de Schifflinger, liderado por Paul Weimerskirch, do CSV.

© Créditos: Anouk Antony

“O antigo conselho de vereadores de CSV e déi Gréng já havia decidido antes das eleições proibir a suspensão de tais cartazes em postes de luz”, explicou Paul Weimerskirch em entrevista ao jornal Luxemburger Wort.

Após a decisão do Conselho de Vereadores, os partidos foram informados sobre o novo regulamento. “Enviámos uma carta correspondente a todos os partidos no distrito sul”, explica Weimerskirch, negando que tenha sido uma ação direcionada contra o partido Pirata.

Lei não esclarece

No entanto, permanece a questão de até que ponto esta remoção de publicidade eleitoral é legal – especialmente se os cartazes foram pendurados ao longo das estradas nacionais.

Weimerskirch admite que esta parece ser uma área jurídica cinzenta. Mesmo a Administração das Pontes e Estradas (Administration des Ponts Et Chaussées), responsável pelas estradas do país, não deu qualquer certeza ao Wort.

Weimerskirch refere-se antes à autonomia local e, acima de tudo, aos regulamentos policiais locais que tornam possível tal abordagem. O presidente da Câmara de Schifflingen explica que contactou advogados que reafirmaram esta visão.

O Ministério do Interior também se refere aos regulamentos policiais municipais. “Em geral, é possível ao município regulamentar a exibição de cartazes eleitorais através de regulamentos policiais, caso estes representem um problema para a ordem pública. Neste caso, os cartazes podem ser retirados pela comunidade caso não tenham sido afixados de acordo com a regulamentação”, explica uma porta-voz do Ministério do Interior ao Wort.

Mas esta é apenas uma avaliação geral. “Não temos informações concretas suficientes sobre a situação em Schifflingen para podermos comentar este caso específico”, acrescentou.

Os dois deputados piratas na Câmara, Marc Goergen e Sven Clement, dirigiram esta semana uma questão parlamentar urgente ao ministro da Mobilidade, François Bausch, onde analisam práticas como a de Schifflingen. No documento, questionam se o ministro tem de aprovar tais regulamentos e se os municípios estão autorizados a tomar decisões sobre os seus regulamentos policiais que afetam as estradas nacionais.

O Conselho de Vereadores de Schifflinger reúne-se esta sexta-feira e o assunto deverá ser discutido.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)