Rentrée. Aumento dos salários pode atrasar um mês

A nova parcela de indexação salarial está prevista para ser acionada “em setembro de 2023”, no entanto “é possível que só ocorra em outubro, se a inflação em agosto for inferior a 4,1%”. O anúncio é feito esta quarta-feira pelo Instituto de Estatística no Luxemburgo (Statec), num comunicado sobre a previsão da inflação no país.

Isto significa que o aumento salarial dos trabalhadores e das pensões no Luxemburgo pode ocorrer durante os próximos três meses: em setembro, outubro ou novembro.

Isto porque a subida automática dos salários no país pode não se efetivar logo no mês em que a nova parcela do “índex” é acionada, só se concretizando no recibo do salário no mês seguinte.

Combater a inflação

Recorde-se que quando o índex é acionado para combater a inflação, os salários e pensões sobem 2,5%, bem como vários subsídios e apoios do Estado como o rendimento social de inclusão (Revis).

As últimas previsões do Statec apontavam para que esta terceira parcela do “índex” fosse ativada no final do terceiro trimestre de 2023.

Como funciona o índex?

Como funciona a indexação salarial automática no Luxemburgo? “Uma parcela do ‘index’ é acionada se a inflação (medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor) exceder os 2,5% da última indexação salarial”, explicou ao Contacto Marc Ferring. De forma automática os salários aumentam igualmente 2,5%.

A boa notícia é que, em breve, deverá haver uma subida dos salários para todos os trabalhadores no Luxemburgo, que podem assim regressar das férias com a confiança de que, entre setembro e novembro, vão beneficiar de um aumento de ordenado.

Esta será a terceira vez que os salários sobem este ano, devido à ativação de uma indexação salarial, que aconteceu em janeiro e, também em abril.

Inflação em agosto

Em julho de 2023, a inflação anual atingiu 3,7% no Luxemburgo, revela o Statec no seu comunicado desta quarta-feira.

Contudo, especifica que "este aumento esconde tendências opostas entre os preços do petróleo e a inflação subjacente", que mede a tendência geral dos preços.

"Desde fevereiro, os produtos petrolíferos contribuíram para a redução da taxa de inflação geral", contudo, "considerando os aumentos dos preços dos combustíveis anunciados no início deste mês, os derivados de petróleo devem contribuir menos para a queda da inflação anual em agosto", realça este organismo.