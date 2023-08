Registadas 16 corridas de carros ilegais em Contern só este ano

Share this with email

Desde o início do ano, foram assinaladas 16 corridas de carros ilegais em Contern, revelou o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, em resposta a uma questão parlamentar do deputado Claude Lamberty (DP).

O número de encontros de tuning tem vindo a aumentar nos últimos anos, segundo o governante. Em 2021, foram registados três eventos do género e em 2022 foram contabilizados sete.

Há vários anos que os moradores de Contern têm o seu sono interrompido por corridas de carros ilegais. Na semana passada, e na sequência de um controlo policial que culminou na emissão de mais de 300 multas por excesso de velocidade, a autarquia decidiu instalar oito lombas na zona industrial da cidade para tentar travar estes episódios.

Polícia não pode fazer muito para controlar tuning no Luxemburgo

Aquando de uma das concentrações de carros, em maio, a polícia grã-ducal referiu ao Contacto que o seu raio de ação é limitado nestes casos, já que "o facto isolado de as pessoas se reunirem algures com os seus carros num parque de estacionamento não constitui, por si só, uma infração".

As autoridades poderão intervir caso o proprietário do terreno discorde da concentração no seu parque de estacionamento e contacte a polícia para por término à situação.

Se os residentes alertarem as autoridades para eventuais incómodos ou situações perigosas, estas podem deslocar-se ao local e, se necessário, inspecionar os veículos e as pessoas presentes no local.