Recorde os melhores momentos da Schueberfouer de 2022

Enquanto não chega a edição deste ano da maior feira popular do país, veja a compilação de imagens do ano passado

Falta uma semana para a Schueberfouer, a maior feira popular do Luxemburgo e da Grande Região, voltar a abrir e dar ainda mais vida à capital do Grão-Ducado.

De 23 de agosto a 11 de setembro, entre as 12h e a 1h, o parque de diversões Champ du Glacis volta a acolher a atmosfera mágica do maior parque de diversões da cidade de Luxemburgo, que ocupa quatro hectares no coração da cidade.

São esperados milhares de visitantes do Grão-Ducado e não só, ao longo dessas semanas.

Este ano, a Schueberfouer conta com 205 atrações no Glacis. Haverá 12 restaurantes para garantir que ninguém regressará a casa com fome, bem como 69 bancas com snacks doces e salgados para os intervalos entre as refeições. A maioria dos expositores, de comida e não só, vem do Luxemburgo, França, Alemanha, Bélgica e Países Baixos.

Entre as novidades, conta-se também a possibilidade de andar na montanha-russa Wild Mouse XXL com óculos de realidade virtual.

Mas enquanto a nova edição não chega e se acompanha a contagem decrescente para a abertura da feira, a câmara da cidade do Luxemburgo juntou algumas das melhores imagens da edição do ano passado. Veja na galeria, em baixo, o registo de 2022.

