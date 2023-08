Reator de Cattenom desligado da rede elétrica devido a avaria

A unidade de produção n.º3 foi temporariamente desativada, mas não houve consequências para a segurança das instalações e do pessoal.

O reator n.º3 da central nuclear de Cattenom, a dois passos da fronteira com o Luxemburgo, foi desligado da rede da Életricité de France (EDF) esta segunda-feira, anunciou a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

Em comunicado, as autoridades explicaram que aquela unidade de produção foi desativada, "em conformidade com os procedimentos", após ser identificada uma avaria num quadro elétrico situado fora da zona nuclear.

"As equipas da central estão atualmente a realizar as inspeções e intervenções necessárias à reconexão da unidade de produção à rede elétrica com toda a segurança", acrescentam, sublinhando que este episódio "não teve consequências na segurança das instalações e das pessoas envolvidas".

Atualmente, estão em funcionamento os reatores n.º2 e n.º4. A unidade de produção n.º1 está desligada desde o final de maio para manutenção programada.