Rali em Contern. Mais de 300 multas por excesso de velocidade

Um rali na noite da passada sexta-feira, 28, em Contern, resultou numa operação em força da polícia.

29 agentes da autoridade revistaram cerca de 200 veículos para verificar documentos, veículos e estado dos condutores e 94 multas resultaram destas inspeções no local. Estas podem variar entre 49 e 74 euros. Quatro veículos foram rebocados.

O número mais marcante prende-se com as 317 multas por excesso de velocidade "registadas com as verificações de radares na área", disse a polícia.

Em maio passado, a polícia realizou uma ação semelhante em Contern, com a inspeção de 200 carros em vários parques de estacionamento e numa estação de serviço da cidade.