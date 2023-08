Radar à entrada de Bereldange prestes a entrar na fase ativa

Vai começar a controlar a velocidade daqui a uma semana, no dia 16 de agosto.

O radar fixo de velocidade instalado na CR181 à entrada de Bereldange vai começar a controlar a velocidade a partir da próxima quarta-feira, 16 de agosto de 2023. O limite de velocidade na zona urbana é de 50 km/h.

Este radar fixo medirá a velocidade em ambas as direções. Uma tolerância de 3km/h (abaixo de 100km/h) e 3 km/h (acima de 100km/h) será deduzida ao valor medido, segundo o comunicado do Governo do Luxemburgo.