Quer trabalhar nas vindimas? Luxemburgo está a recrutar

Como vem sendo hábito nos últimos anos, a Agência de Desenvolvimento do Emprego (ADEM), o Instituto Vitivinicola (IVV) e o ministério da Agricultura abriram as vagas para o recrutamento de trabalhadores sazonais para a vindima de 2023.

Enquanto o IVV vai fazer uma ronda pelas adegas à procura de trabalhadores sazonais, a ADEM vai contactar e pré-selecionar candidatos, que se podem inscrever através do portal de empregadores.

Neste contexto, vai acontecer na sexta-feira, dia 28 de julho, um "Jobday" que vai permitir aos viticultores conhecer os candidatos pré-selecionados, trocar impressões e recrutar no momento, refere um comunicado.

Durante o resto do verão, a ADEM vai continuar a ter vagas para candidatos às vindimas que normalmente se realizam em setembro.

As instituições lembram ainda que as vindimas concentram-se na produção do espumante (Crémant de Luxembourg) e dos vinhos topo de gama, logo, "são feitas de manualmente de forma a garantir a qualidade dos produtos", conclui a nota.