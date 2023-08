Quem és tu, Luxemburgo?

Share this with email

Andar dá tempo para pensar. Há um mês, decidi percorrer o Grão-Ducado a pé e passei 21 dias na estrada para cumprir essa missão. Fiz 500 quilómetros de trilho. Não é verdade: se eu quiser ser absolutamente rigoroso, fiz 497. Quando parti, o meu objetivo era simplesmente perceber este país e como estava a mudar. Depois de dar-lhe a volta, tive o privilégio de atravessar um território que pensei ser pequeno e afinal descobri enorme. A partir de agora, sempre que alguém me disser que o Luxemburgo é mínimo, eu contestarei essa ideia. Andar dá tempo para pensar, afinal de contas. E por isso eu digo: este país é enorme.

Acima de tudo, o Luxemburgo é diverso. A minha viagem começou e acabou na capital, mas no início eu percorri o Sul, e depois o Oeste. Fiz-me ao Norte e depois ao Mullerthal, galguei a Moselle e tornei ao centro. E, de cada vez que passava de uma zona a outra, tinha a sensação de mergulhar numa nação diferente. O Eislek não tem nada a ver com a Guttland. A Guttland não tem nada a ver com o Minett. Isso vale para a paisagem, mas também para a maneira de olhar a vida.

Vamos ao início da história. O sul é a região mais povoada do país – de certa forma, o coração do Luxemburgo trabalhador. É um bom ponto para o início da aventura.

Entre Dudelange e Rumelange eu percebi o Minett. São pedras e pedras e mais pedras. Buracos e precipícios. “Desde o colapso da indústria mineira que a região do Minett tem sido votada ao abandono”, contou-me Henri Haine, o burgomestre de Rumelange, quando dei de caras com ele no Museu Nacional das Minas. “Quando eu cresci, isto era o centro do mundo. Éramos todos filhos e netos de mineiros, havia uma sensação de orgulho no trabalho. As últimas minas fecharam em 1981 e a terra começou a definhar.” De uma população de sete mil em 1906, a cidade passou a três mil no final dos anos oitenta. “O comércio reduziu-se a metade, os bancos fecharam as suas agências, a Poste desapareceu no início deste ano.”, disse o autarca.

Segui o caminho para Esch para caminhar com o historiador Denis Klein. “Foi aqui que nasceu a riqueza luxemburguesa. Antes da exploração do ferro começar, nos anos 1860, o país era simplesmente miserável.” Agora, as velhas ruínas estão a ser transformadas em centros de artes ou hubs tecnológicos. Há uma universidade no sul. Há cada vez mais gente a investigar e reinventar o passado. O ano passado, a região industrial foi declarada capital europeia da cultura e reserva da biosfera da Unesco.

O historiador luxemburguês Denis Klein explica as terras do Sul. Como elas determinaram o país no passado e explicam o presente. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Então as ruínas que até há pouco tempo mostravam o abandono são agora um novo orgulho luxemburguês, atualizado e modernizado. “É como se das entranhas da terra tivessem decidido voltar à superfície para reclamar a sua importância”, diz Klein, o historiador.

Falou o Grão-Duque

Ao sétimo dia na estrada para conhecer o Luxemburgo, a pessoa que veio caminhar comigo foi, precisamente, o chefe de Estado do país. Depois de ter galgado a região do Minett e o Oeste do Guttland, chegara o tempo de subir para as terras do Eislék, o terço norte do país. Então, nos primeiros quilómetros do percurso, juntou-se ao trilho alguém que aprecia verdadeiramente o exercício de marcha. “Gosto de motas, gosto de carros. Quando, aos 10 anos, fui para os escuteiros, pude finalmente conviver com outras crianças, medir-me perante elas, saber se aquilo que eu pensava e sentia era normal para a minha idade. E isso acontecia quando íamos andar na floresta, acampar na natureza, trocar piadas à volta da fogueira. Foi aí que eu me senti pela primeira vez normal.”

Foi conversa que decorreu sempre franca, muitas vezes pessoal, por vezes até roçou a emoção. Perguntei ao Grão-Duque Henri como era o Luxemburgo onde ele tinha crescido e ele respondeu-me que a tal bolha o tinha arredado de ver muita coisa.

Mas há uma característica no Luxemburgo que o Grão-Duque acredita ser única, um exemplo para o resto da Humanidade. “Os tempos estão a mudar, mas o Luxemburgo é um laboratório multicultural único, não existe tamanha diversidade em nenhum outro país do globo.” O extremismo, acredita o monarca, nasce do medo do outro. E a única forma de combatê-lo é apresentando e misturando todos os outros num único lugar – coisa que acontece neste país.

Ao sétimo dia na estrada para conhecer o Luxemburgo, Ricardo J. Rodrigues caminhou com o Grão-Duque - uma conversa franca, muitas vezes pessoal e que, por vezes. até roçou a emoção. © Créditos: Christophe Olinger

“O facto de sermos um país rico está a tornar-nos numa sociedade instalada”, avisou. “Os luxemburgueses, por vezes, são egoístas, mas a história já nos deu provas de que conseguimos unir-nos extraordinariamente nos momentos essenciais. Agora, como povo, precisamos de arriscar mais, inventar mais, sermos mais aventureiros. Porque, nos últimos anos, tornámo-nos demasiado confortáveis. Uns meninos mimados, quase. E juntos, quando arriscamos, conseguimos superar-nos a nós mesmos.”

É isto um país

Se pensarmos na cultura luxemburguesa, podemos de caras trazer três assuntos à baila: música, comida e a língua. Fabienne Dimmer tem 54 anos de vida, 50 de Dudelange e 34 de experiência a organizar concertos. Encontrei-me com ela no primeiro dia da minha viagem, quando caminhei da capital até Dudelange. Tentámos analisar uma banda sonora para o país. A sua teoria é rockabilly. “O sul do país começou por produzir um movimento punk, depois um rock’n’roll bem forte, e agora há um novo movimento de hip-hop cantado em luxemburguês. É sempre o protesto, o grito de revolta e o ritmo forte, cadenciado. E isso vem das classes trabalhadoras, dos filhos dos empregados fabris, de uma certa insatisfação que continua a existir no país, mesmo que ele seja o mais rico do mundo”, opina.

Fabienne Dimmer trabalha na indústria musical há 35 anos. Em Dudelange, explica a que soa o Luxemburgo. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Admite que há uma velha onda jazz, e que o espírito luxemburguês é o de juntar gente de todas as proveniências em redor de um piano e desfolhar canções em coro – “porque essa é a nossa tradição cultural.” Mas, se o Luxemburgo tem um som, então ele tem batida e é bem capaz de ter guitarrada, tem palavras aguçadas e espírito crítico. E vem, provavelmente, de Dudelange, contou-me.

Uns dias depois, estava no Oeste. E foi aí que quis perceber a cultura gastronómica deste país. A Anne, que meio mundo conhece do Anne’s Kitchen, veio caminhar comigo para falarmos de como os hábitos alimentares estão a mudar o Luxemburgo – e, se calhar, o mundo inteiro. Ela tem cinco livros de receitas publicados, fez vários programas na RTL, acabou agorinha mesmo de estrear um programa de culinária numa televisão alemã. Mas tem, acima de tudo, uma capacidade invulgar de perceber e explicar o mundo pelos sabores.

Fomos ao A Guddesch, um restaurante que aposta em produtos locais e sazonais. O chef da casa, René Vogl, mostrou-nos as capoeiras de galinhas de produção caseira, uma horta que alimenta o restaurante, mais uma estufa de morangos que o verão tornou adocicados. Pedimos pratos luxemburgueses – Knidellen, Bouchée à la Reine e Feierstengszalot. E depois começámos a perceber a política que existe em cada garfada.

Dificilmente haverá alguém como Anne Faber, que consiga explicar tão bem o Luxemburgo através da sua gastronomia. A autora de Anne´s Kitchen também participou no 'Luxembourg on foot'. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

“Comer bem, comer honesto, comer saboroso, é um privilégio”, disse Anne Faber. “Então há esta revolução da gastronomia que é na verdade uma revolução no mundo. A boa comida é um privilégio. Mas nunca foi tão democrático aceder-lhe. É bonito, não achas?” E eu achei que sim.

Uma dezena de dias depois fui parar a Waldbillig, no Mullerthal, para conhecer Marc Barthelemy, que nos últimos cinco anos assumiu a pasta de comissário da língua luxemburguesa. Ele explicou-me que o orgulho da língua é coisa bem recente no país. “É realmente nos últimos cinco anos que as coisas mudam”,diz Barthelemy. “O luxemburguês passa a aparecer com rigor e continuidade nos programas escolares, nas comunicações oficiais, há novos autores que aparecem a escrever na língua nativa. A ortografia está finalmente consolidada, há bacharelatos e mestrados na língua. Então agora sim, podemos dizer que temos uma língua e que ela está a crescer.”

Marc Barthelemy foi, nos últimos anos, o comissário para a língua luxemburguesa. Conversa sobre a identidade nacional na sua casa em Waldbillig - enquanto lê uma edição de Renert, obra maior da literatura do país, assinada por Michel Rodange em 1872. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Até 1984, o luxemburguês foi considerado um dialeto do alemão. E o caminho foi longo até o governo o afirmar como idioma de um povo. “Em 1939 o Grão-Ducado perdeu a maior parte das suas terras francófonas para a Bélgica – só sobrou Lasauvage. A região da Valónia que se chama Luxemburgo eram essas antigas terras de influência gaulesa. “Mas a língua manteve-se porque era usada pelas elites. E, claro, nos negócios. Então quase toda a gente falava luxemburguês, mas chamava-se alemão-luxemburguês, uma mera derivação. Depois da ocupação nazi, a população rejeitava qualquer influência prussiana, queria a sua língua legitimada. Foram décadas para conseguir passá-la da oralidade ao papel”, diz Marc Barthelemy. “E penso que foi esta última meia década que solidificou o Lëtzebuergesch. E este orgulho que podemos finalmente ter nele.”

Luxemburgo profundo

O dia 17 de ‘Luxembourg on Foot’ foi um teste à minha resistência física. Larguei de Hinkel rumo a Dickweiler, uma subida inclinada mas cheia de sombra. Depois comecei a baixar em direção à Moselle por Mompach, encontrando o rio em Wasserbillig. Quase todo o percurso cumprido à chapa do sol, mas o pior ainda estava para vir. Os sete quilómetros que me separavam do destino final eram tão belos quanto agonizantes. As vistas do espelho de água e das vinhas eram belíssimas, mas aqui não havia nenhum lugar onde me resguardar dos elementos.

À chegada, no entanto, alguns amigos esperavam-me de cerveja na mão. E isso não foi só um alívio, foi uma reconciliação com a vida inteira, a certeza de que o sacrifício tinha valido a pena. Olhei em redor e inspirei-me na paisagem. A Moselle é bela e diferente das outras regiões do Luxemburgo. Agora estava tudo bem.

Pitt Weidert é dono do único estabelecimento de Dickweiler: uma sala de jogo de Quilles. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Mas vamos voltar um bocadinho atrás na viagem, até Dirkweiler. É uma aldeia de 129 habitantes. Toda a gente que aqui vive cresceu no povoado, e é muito provável que o mesmo tenha acontecido aos seus pais e avós. “Gosto de pensar que, aqui, todos nos conhecemos há séculos”, diz-me Pitt Weydert, o dono do único estabelecimento comercial das redondezas, o Op der Knupp. “Na verdade, somos um dos únicos a continuar de portas abertas em toda a comuna de Mompach. Temos uma pequena cafetaria e um restaurante, mas não é por isso que nos conseguimos triunfar. É por isto”, diz ele, levando-nos para as traseiras do edifício.

Então ali está ela, uma estupenda pista de Quilles. Há três equipas federadas que têm a sua sede e os seus jogos em casa aqui: o KC Wasserbeleg, o Dickweiler Knupp e o Tenes Lellig – respetivamente da primeira, segunda e terceira divisões nacionais. “Temos sempre a casa cheia por causa disto. Não há nada mais luxemburguês do que o jogo de Quilles e nós somos um reduto de resistência da tradição no meio de parte nenhuma. Às vezes temos aqui as finais do campeonato ou da taça e ficamos realmente à pinha”, diz Weydert com orgulho óbvio.

Poucas coisas irritam mais um jogador de quilles do que compará-lo ao bowling. “As pistas têm dimensões diferentes, as pontuações são diferentes, as bolas não têm buracos para os dedos e jogamos com nove pinos em vez de dez”, explica o homem, enquanto vai fazendo rolar umas esferas por diversão. “E francamente, somos mesmo bons nisto. Ganhamos sistematicamente os campeonatos da Europa e do mundo, seja em individuais masculinos, femininos ou equipas mistas”, argumenta. E parece ter um ponto. Ainda em 2019, por exemplo, Christophe Zel ganhou quatro medalhas nos mundiais, tornando-se numa espécie de Michael Phelps da modalidade.

Os Quilles são sobretudo jogados numa trintena de países do centro e leste da Europa, mas são também um hábito profundo deste pequeno país. Weydert abre os braços: “É um jogo de café, de convívio, e nós somos isso. À volta dos Quilles organizaram-se tertúlias, a resistência ao nazismo e, enfim, muitas bebedeiras. E os miúdos continuam a vir, a jogar. Os Quilles são o Luxemburgo.”

A América que há neste país

A última casa da aldeia de Bettel, encostadinha à fronteira com a Alemanha, é um edifício de tijolo vermelho e telhados inclinados, que contrasta com as habitações da região. O mais surpreendente de tudo, no entanto, é que tem dois totens índios à porta, como se as grandes tribos Cherokees tivessem decidido atravessar o Atlântico e refugiar-se num Grão-Ducado da Europa Central.

Fiquei curioso com aquela improbabilidade e decidi tocar à campainha. Quando comecei a subir o relvado que dava acesso à porta de casa, reparei numa enorme bandeira americana hasteada na janela e pensei que tinha resolvido o mistério. Deviam ter passaporte dos Estados Unidos, os habitantes da cabana. Um homem apareceu à porta com um ar curioso e depois largou um sorriso aberto. “Ah, eu sei quem tu és, tenho acompanhado a tua viagem. A minha mulher viu o mapa do teu percurso e bem me disse que ias passar aqui hoje, ela queria ficar no postigo para te convidar para um café quando passasses por Bettel. Vai ficar roída de inveja por não estar aqui”, disse. Depois estendeu-me a mão: “Sou Charles Petry, sou luxemburguês e adoro os Estados Unidos da América.”

Não precisava de o ter dito. Usava afinal chapéu e botas de cowboy, mais uma t-shirt onde estavam escritas as primeiras frases da Constituição americana. Levou-me a dar uma volta pela casa e depois a um pequeno anexo que transformou em saloon. Por detrás de balcão, uma fileira de garrafas de bourbon e uma espingarda, “que nunca se sabe quando Billy, the Kid poderá entrar aqui à procura de problemas”, zombou Petry. “Se quiseres, também posso ir buscar um cavalo para fazeres uma foto com sela e esporas.” Mas o caminho ainda era longo e eu não tinha tempo para tanto.

Há uma grande parte do Grão-Ducado, sobretudo o norte do país, onde o espírito americano está presente na vida luxemburguesa. Que o diga Charles Petry, que vive na aldeia de Bettel. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

O fascínio de Petry pelos Estados Unidos é hereditário. “A minha família está aqui há gerações e gerações. Os meus avós tiveram de fugir dos nazis de Bettel durante a Batalha das Ardenas e a minha mãe chorava sempre que se lembrava do dia em que os americanos nos libertaram. Foi uma das coisas mais bonitas que aconteceram a este país.” Então Perry cresceu fascinado pela cultura dos Aliados. “Nos anos oitenta, todos queríamos ser americanos. Agora as coisas mudaram, mas eu ainda prefiro os Estados Unidos a qualquer outro país que se posicione como superpotência. A China? A Rússia? Naaa, prefiro a América com todos os seus defeitos.”

Despreza Trump. Despreza a história da invasão do Iraque. Odeia fenómenos extremistas como a invasão do Capitólio. “Mas quem é realmente daqui, não pode senão amar o povo americano. Se reparares bem, há bandeiras em todo o norte do país. Temos uma dívida e estamos gratos. E acredito que são eles que nos vão defender no dia que a guerra regressar”, disse enfiando as mãos nos bolsos. “E, na verdade, ela está próxima. Valha-nos a América. Como sempre.”

História de uma identidade

Andar dá tempo para pensar. Ver um país pausadamente permite perceber o que ele é – e é disso que esta primeira história trata. O Luxemburgo tem um sabor específico e uma banda sonora determinada, um sotaque e um legado, uma maneira de ser e pensar. E é isso que importa entender deste país, antes que se perceba tudo o resto.

Quando terminei a minha viagem, encontrei René Loschetter. Nasceu há 94 anos no centro da cidade e foi aqui que cresceu.

Engenheiro eletrotécnico de formação, foi dono de uma loja de produtos elétricos quase toda a vida. “Mas quando foi assinado o Acordo de Schengen e as fronteiras deixaram de existir, começaram a chegar produtos mais baratos da Alemanha e o meu negócio deixou de fazer sentido. Tinha anos de descontos suficientes e, aos 60 anos, estava reformado. Mas eu era demasiado novo para ser velho, por isso tornei-me guia turístico na capital.”

René Loschetter, 92 anos, foi guia turístico na capital durante mais de três décadas. Poucas pessoas percebem melhor do que ele a magia de regressar aqui. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Pops, como toda a gente o conhece, não era só um guia. Ele foi ‘o’ guia da Cidade do Luxemburgo durante 30 anos, entre 1989 e 2019. “Irritavam-me muito as excursões de chineses que vinham só para as compras na Louis Vitton. Eu a falar-lhes do Vauban, da fortaleza, de coisas interessantíssimas e eles sem ligarem patavina. Então eu começava a inventar umas tretas. Dizia-lhes que o edifício da Spuerkeess era o Palácio Grão-Ducal ou, quando me pediam retratos de grupo, fazia imagens dos pés. Era na altura do analógico, em que ainda era preciso revelar as fotografias”, e escangalha-se a rir.

Com os turistas americanos a história é outra. “Eles ficavam muito impressionados porque eu tenho uma fotografia que tirei com 14 anos no funeral do General Patton. Começaram a pedir para ir eu com eles, e um dia a neta do Patton também me veio conhecer e ver a fotografia”, conta.

Loschetter viveu intensamente a guerra. “Nos anos do nazismo, a cidade era silenciosa, calada. Não podíamos ter nomes franceses então queriam que, em vez de René, eu me chamasse Reinhart. Mas a minha mãe não gostou nada da ideia e lá conseguiu que eu ficasse Robert. Durante quatro anos, foi assim”, conta. Os pais colaboravam com a resistência, eram passadores de soldados franceses e ingleses que escapavam dos campos germânicos. Escondiam-nos no piso superior da casa. “Nunca fomos apanhados, mas acabámos por ser deportados para a Silésia em 1943 porque o meu irmão fugiu à tropa. Não queria combater do lado nazi e todos o apoiámos.”

Um dia depois dos americanos libertarem a capital luxemburguesa, os Loschetter voltaram a casa. “A sensação de regressar foi maravilhosa. Lembro-me da felicidade que senti quando entrei no meu quarto. A cidade do Luxemburgo é tão extraordinária, tão diversa. E quando tens de abandoná-la e depois regressas o peito enche-se de uma emoção que eu nem sei bem explicar. Mas percebes, não percebes?”. Percebi. Percebi sim.