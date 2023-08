Quanto custa carregar um carro elétrico em casa?

Um estudo revela que o Luxemburgo tem um dos preços de eletricidade mais baixos da Europa Ocidental, ao contrário do seu vizinho belga, um dos países com pior desempenho no continente. Atrás do Luxemburgo está também Portugal, onde o custo médio estimado de uma viagem de 100 quilómetros num elétrico é de 3,99 euros.

A rede de pontos de carregamento para veículos elétricos está a desenvolver-se a uma velocidade vertiginosa no Luxemburgo. No que diz respeito aos postos de carregamento públicos, em 2022, mais de 700, incluindo vários ultrarrápidos, já tinham sido colocados à disposição dos utilizadores em todo o país, e a rede continua a expandir-se semana após semana. O mais tardar na sexta-feira, 1 de setembro, serão inaugurados em Hosingen os primeiros pontos de carregamento ultrarrápido "SuperChargy" na comuna de Clervaux.

Mas os pontos de carregamento privados, reservados ao carregamento doméstico, não ficam atrás. Basta ver o enorme sucesso dos incentivos do Luxemburgo para a instalação de pontos de carregamento elétrico. Desde a sua introdução em 2020, já foram concedidas mais de 3.500 subvenções ao abrigo deste regime, contribuindo para a descarbonização do setor dos transportes. O regime foi igualmente prorrogado até 31 de dezembro de 2024.

Mas quanto custa realmente recarregar um veículo elétrico no Luxemburgo? Embora os preços da eletricidade tenham baixado consideravelmente desde o famoso pico do inverno passado, continuam a ser mais elevados do que antes da crise inflacionista.

Mais caro nos países ricos

A organização irlandesa de comparação de preços Switcher analisou os custos de recarga de um veículo elétrico na Europa. É evidente que existem grandes disparidades entre os vários países. De modo geral, os países europeus mais ricos, onde a taxa de compra de veículos elétricos é mais elevada, são aqueles onde a utilização deste tipo de carro é mais cara.

O Luxemburgo destaca-se dos seus vizinhos europeus. Com um custo médio estimado de 0,204 euros por kWh, 12,58 euros por carregamento privado e 3,66 euros por 100 quilómetros de autonomia, o Grão-Ducado é um dos países mais rentáveis da Europa Ocidental, logo a seguir aos Países Baixos e à Islândia.

Note-se, no entanto, que esta taxa pode duplicar ou mesmo triplicar se for utilizado um ponto de carregamento público Chargy ou SuperChargy.

O Luxemburgo tem melhores resultados do que os vizinhos

O Luxemburgo destaca-se ainda mais quando se comparam os preços praticados nos países vizinhos. Em França, o custo médio estimado de uma viagem de 100 quilómetros é de 3,95 euros, um pouco mais caro do que no Grão-Ducado, mas ainda assim inferior à média europeia (4,02 euros/100 km).

Na Alemanha, a mesma tarifa sobe para 6,02 euros. A Bélgica é um dos países da Europa com pior desempenho neste domínio, com um custo médio estimado de 8,05 euros por 100 quilómetros. Só a Dinamarca tem um desempenho pior (10,53 euros/100 km).

Já Portugal, também fica atrás do Luxemburgo, considerando que o custo médio estimado de uma viagem de 100 quilómetros é de 3,99 euros.

A Switcher considera que muitos fatores influenciam o preço da eletricidade, nomeadamente a situação geopolítica, o abastecimento de energia, a utilização de energias renováveis, os impostos, as taxas e os subsídios.

Na Europa, os locais mais baratos para conduzir um veículo elétrico são, logicamente, a Europa Central e o Sudeste da Europa, onde a posse de veículos elétricos está menos generalizada. "Nestes países, as vendas e a quota de mercado dos veículos elétricos são geralmente mais baixas devido ao custo proibitivo de muitos veículos elétricos e híbridos", observa a Switcher.

O Luxemburgo, por seu lado, é um dos países onde o Governo mais promove incentivos financeiros para encorajar a população a optar pela mobilidade elétrica. E parece estar a dar frutos. Entre janeiro e o final de maio, foram registados 6.891 automóveis nas empresas de leasing, dos quais 2.370 elétricos e 923 híbridos recarregáveis.